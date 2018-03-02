Прогноз погоды на 2 марта: циклон уходит из Украины
2 марта по всей Украине осадки несколько ослабнут, также ослабнет и ветер. Поэтому можно ожидать незначительное потепление.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"В пятницу в большинстве областей несколько стихнет ветер, хоть не до штиля, однако до умеренного, снег также будет пролетать, но интенсивность его значительно уменьшится", – добавила синоптик.
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Что же касается морозов, то улучшения пока не будет. Так, ночью 2 марта температура опустится до -12 ... -17 градусов мороза, на западе до -23 градусов.
Температура 2 марта будет колебаться в пределах -7 ... -14 градусов. В южной части -1 ... -7 градусов.
Правда уже во второй половине дня на юг Украины ворвется очередной циклон с районов Средиземноморья.
"Поэтому с вечера 2 марта и будет в течение 3 марта в Украине циклоническая дежавю – снегопады, метели, штормовой ветер", – добавила Диденко.
В Киеве 2 марта осадки и явления ослабеют, но морозы продлятся – ночью до -14, днем около -10 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 2 марта, в городах Украины:
Ужгород – -1…+1
Львов – -9…-11
Ивано-Франковск – -8…-10
Тернополь – -8…-10
Черновцы – -7…-9
Хмельницкий – -8…-10
Луцк – -6…-8
Ровно – 9…-11
Житомир – -7…-9
Винница – -7…-9
Одесса – -1…+1
Николаев – 0…-2
Херсон – -1…+1
Симферополь – +3…+5
Кропивницкий – -3…-5
Черкассы – -5…-7
Чернигов – -7…-9
Суммы – -7…-9
Полтава – -4…-6
Днепр – -3…-5
Запорожье – 0…-2
Донецк –-3…-5
Луганск – -2…-4
Харьков – -5…-7
Киев – -7…-9