Прогноз погоды на 2 марта: циклон уходит из Украины

2 марта по всей Украине осадки несколько ослабнут, также ослабнет и ветер. Поэтому можно ожидать незначительное потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В пятницу в большинстве областей несколько стихнет ветер, хоть не до штиля, однако до умеренного, снег также будет пролетать, но интенсивность его значительно уменьшится", – добавила синоптик.

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Что же касается морозов, то улучшения пока не будет. Так, ночью 2 марта температура опустится до -12 ... -17 градусов мороза, на западе до -23 градусов.

Температура 2 марта будет колебаться в пределах -7 ... -14 градусов. В южной части -1 ... -7 градусов.

Правда уже во второй половине дня на юг Украины ворвется очередной циклон с районов Средиземноморья.

"Поэтому с вечера 2 марта и будет в течение 3 марта в Украине циклоническая дежавю – снегопады, метели, штормовой ветер", – добавила Диденко.

В Киеве 2 марта осадки и явления ослабеют, но морозы продлятся – ночью до -14, днем ​​около -10 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 2 марта, в городах Украины:

Ужгород – -1…+1

Львов – -9…-11

Ивано-Франковск – -8…-10

Тернополь – -8…-10

Черновцы – -7…-9

Хмельницкий – -8…-10

Луцк – -6…-8

Ровно – 9…-11

Житомир – -7…-9

Винница – -7…-9

Одесса – -1…+1

Николаев – 0…-2

Херсон – -1…+1

Симферополь – +3…+5

Кропивницкий – -3…-5

Черкассы – -5…-7

Чернигов – -7…-9

Суммы – -7…-9

Полтава – -4…-6

Днепр – -3…-5

Запорожье – 0…-2

Донецк –-3…-5

Луганск – -2…-4

Харьков – -5…-7

Киев – -7…-9