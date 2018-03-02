16:02
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Прогноз погоды на 2 марта: циклон уходит из Украины

14459 Читати новину українською
Прогноз погоды на 2 марта
Прогноз погоды на 2 марта / alionushka1.livejournal.com

2 марта по всей Украине осадки несколько ослабнут, также ослабнет и ветер. Поэтому можно ожидать незначительное потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В пятницу в большинстве областей несколько стихнет ветер, хоть не до штиля, однако до умеренного, снег также будет пролетать, но интенсивность его значительно уменьшится", – добавила синоптик.

Читайте также: Киев стоит в 10-балльных пробках: карта

Что же касается морозов, то улучшения пока не будет. Так, ночью 2 марта температура опустится до -12 ... -17 градусов мороза, на западе до -23 градусов.

Температура 2 марта будет колебаться в пределах -7 ... -14 градусов. В южной части -1 ... -7 градусов.

Правда уже во второй половине дня на юг Украины ворвется очередной циклон с районов Средиземноморья.

"Поэтому с вечера 2 марта и будет в течение 3 марта в Украине циклоническая дежавю – снегопады, метели, штормовой ветер", – добавила Диденко.

В Киеве 2 марта осадки и явления ослабеют, но морозы продлятся – ночью до -14, днем ​​около -10 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 2 марта, в городах Украины:

Ужгород – -1…+1

Львов – -9…-11

Ивано-Франковск – -8…-10

Тернополь – -8…-10

Черновцы – -7…-9

Хмельницкий – -8…-10

Луцк – -6…-8

Ровно – 9…-11

Житомир – -7…-9

Винница – -7…-9

Одесса – -1…+1

Николаев – 0…-2

Херсон – -1…+1

Симферополь – +3…+5

Кропивницкий – -3…-5

Черкассы – -5…-7

Чернигов – -7…-9

Суммы – -7…-9

Полтава – -4…-6

Днепр – -3…-5

Запорожье – 0…-2

Донецк –-3…-5

Луганск – -2…-4

Харьков – -5…-7

Киев – -7…-9

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 2 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сегодня, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 7
Посадити генерала Рубана: чому голову
сегодня, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 1421
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
287
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
1046
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 867
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук