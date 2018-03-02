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Прогноз погоди на 2 березня: циклон йде з України

2977 Читать новость на русском
Прогноз погоди на 2 березня
Прогноз погоди на 2 березня / alionushka1.livejournal.com

2 березня по всій Україні опади дещо послабнуть, також послабне і вітер. Тож можна очікувати незначного потепління.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"У п'ятницю у більшості областей дещо стихне вітер, хоч не до штилю, проте до помірного, сніг також пролітатиме, але інтенсивність його значно зменшиться", – додала синоптик.

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Що ж стосується морозів, то тут покращення поки не буде. Так, вночі 2 березня температура опуститься до -12…-17 градусів морозу, на заході аж -23 градусів.

Температура вдень 2 березня коливатиметься в межах -7…-14 градусів. У південній частині -1…-7 градусів.

Щоправда вже в другій половині дня на південь України увірветься черговий активний циклон з районів Середземномор`я.

"Тож з вечора 2 березня та впродовж 3 березня в Україні циклонічне дежавю - снігопади, хуртовини, штормовий вітер", – додала Діденко.

У Києві 2 березня опади та явища послабшають, але морози триватимуть – вночі до -14, вдень близько -10 градусів.

Прогноз погоди на п’ятницю, 2 березня, у містах України:

Ужгород – -1…+1

Львів – -9…-11

Івано-Франківськ – -8…-10

Тернопіль – -8…-10

Чернівці – -7…-9

Хмельницький – -8…-10

Луцьк – -6…-8

Рівне – 9…-11

Житомир – -7…-9

Вінниця – -7…-9

Одеса – -1…+1

Миколаїв – 0…-2

Херсон – -1…+1

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – -3…-5

Черкаси – -5…-7

Чернігів – -7…-9

Суми – -7…-9

Полтава – -4…-6

Дніпро – -3…-5

Запоріжжя – 0…-2

Донецьк –-3…-5

Луганськ – -2…-4

Харків – -5…-7

Київ – -7…-9

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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