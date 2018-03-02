Прогноз погоди на 2 березня: циклон йде з України
2 березня по всій Україні опади дещо послабнуть, також послабне і вітер. Тож можна очікувати незначного потепління.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
"У п'ятницю у більшості областей дещо стихне вітер, хоч не до штилю, проте до помірного, сніг також пролітатиме, але інтенсивність його значно зменшиться", – додала синоптик.
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Що ж стосується морозів, то тут покращення поки не буде. Так, вночі 2 березня температура опуститься до -12…-17 градусів морозу, на заході аж -23 градусів.
Температура вдень 2 березня коливатиметься в межах -7…-14 градусів. У південній частині -1…-7 градусів.
Щоправда вже в другій половині дня на південь України увірветься черговий активний циклон з районів Середземномор`я.
"Тож з вечора 2 березня та впродовж 3 березня в Україні циклонічне дежавю - снігопади, хуртовини, штормовий вітер", – додала Діденко.
У Києві 2 березня опади та явища послабшають, але морози триватимуть – вночі до -14, вдень близько -10 градусів.
Прогноз погоди на п’ятницю, 2 березня, у містах України:
Ужгород – -1…+1
Львів – -9…-11
Івано-Франківськ – -8…-10
Тернопіль – -8…-10
Чернівці – -7…-9
Хмельницький – -8…-10
Луцьк – -6…-8
Рівне – 9…-11
Житомир – -7…-9
Вінниця – -7…-9
Одеса – -1…+1
Миколаїв – 0…-2
Херсон – -1…+1
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – -3…-5
Черкаси – -5…-7
Чернігів – -7…-9
Суми – -7…-9
Полтава – -4…-6
Дніпро – -3…-5
Запоріжжя – 0…-2
Донецьк –-3…-5
Луганськ – -2…-4
Харків – -5…-7
Київ – -7…-9