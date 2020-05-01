15:42
1 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Прогноз погоды на 2 мая: в Украине будет тепло, но будет сильный дождь на Западе

      - Читати новину українською
      Погода 2 мая 2020, Украина – какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоди в Україні

      Погода в Украине в субботу, 2 мая, будет теплой, но с грозами и дождями в западных и центральных регионах. В то же время на Востоке ожидается солнечная и безоблачная погода.

      Найтепліше буде на Донеччині та Харківщині. Стовпчики термометра там піднімуть аж до +24...+26 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

      Радимо ознайомитись Якою буде погода у травні: прогноз

      Основна порція вологи припаде на західну частину України плюс Вінниччина, Житомирщина,
      – попереджає на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      У Києві сьогоднішнє короткочасне похолодання зміниться завтрашнім теплим поверненням до комфортних +22 градусів. Можливі короткочасні опади.

      Прогноз погоди на суботу, 2 травня, у містах України:

      Ужгород – +18…+20

      Львів – +18…+20

      Івано-Франківськ – +18…+20

      Тернопіль – +17…+19

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +17…+19

      Луцьк – +18…+19

      Рівне – +17…+19

      Житомир – +20…+22

      Вінниця – +21…+23

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +20…+22

      Херсон – +22…+24

      Сімферополь – +21…+23

      Кропивницький – +21…+23

      Черкаси – +21…+23

      Чернігів – +21…+23

      Суми – +21…+23

      Полтава – +23…+25

      Дніпро – +24…+26

      Запоріжжя – +23…+25

      Донецьк – +24…+26

      Луганськ – +24…+26

      Харків – +24…+26

      Київ – +20…+22

      прогноз погоди на 2 травня
      Погода 2 травня у містах України від Укргідрометцентру

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Есть ли английский после 30?
      сегодня , 12:00 Есть ли английский после 30?
      Максим Сундалов
      Сериалы мая: какими новинками удивит Голливуд
      сегодня , 11:30 Сериалы мая: какими новинками удивит Голливуд
      Юлія Михайлова