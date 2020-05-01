Прогноз погоды на 2 мая: в Украине будет тепло, но будет сильный дождь на Западе

Погода в Украине в субботу, 2 мая, будет теплой, но с грозами и дождями в западных и центральных регионах. В то же время на Востоке ожидается солнечная и безоблачная погода.

Найтепліше буде на Донеччині та Харківщині. Стовпчики термометра там піднімуть аж до +24...+26 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Радимо ознайомитись Якою буде погода у травні: прогноз Основна порція вологи припаде на західну частину України плюс Вінниччина, Житомирщина,

– попереджає на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко. У Києві сьогоднішнє короткочасне похолодання зміниться завтрашнім теплим поверненням до комфортних +22 градусів. Можливі короткочасні опади. Прогноз погоди на суботу, 2 травня, у містах України: Ужгород – +18…+20 Львів – +18…+20 Івано-Франківськ – +18…+20 Тернопіль – +17…+19 Чернівці – +16…+18 Хмельницький – +17…+19 Луцьк – +18…+19 Рівне – +17…+19 Житомир – +20…+22 Вінниця – +21…+23 Одеса – +17…+19 Миколаїв – +20…+22 Херсон – +22…+24 Сімферополь – +21…+23 Кропивницький – +21…+23 Черкаси – +21…+23 Чернігів – +21…+23 Суми – +21…+23 Полтава – +23…+25 Дніпро – +24…+26 Запоріжжя – +23…+25 Донецьк – +24…+26 Луганськ – +24…+26 Харків – +24…+26 Київ – +20…+22

Погода 2 травня у містах України від Укргідрометцентру