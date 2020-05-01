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      Прогноз погоди на 2 травня: в Україні буде тепло, але рясно дощитиме на Заході

      - Читать новость на русском
      Погода 2 травня 2020, Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди в Україні / Shutterstock

      Погода в Україні у суботу, 2 травня, буде теплою, але з грозами та дощами в західних та центральних регіонах. Водночас на Сході очікується сонячна та безхмарна погода.

      Найтепліше буде на Донеччині та Харківщині. Стовпчики термометра там піднімуть аж до +24...+26 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

      Радимо ознайомитись Якою буде погода у травні: прогноз

      Основна порція вологи припаде на західну частину України плюс Вінниччина, Житомирщина,
      – попереджає на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      У Києві сьогоднішнє короткочасне похолодання зміниться завтрашнім теплим поверненням до комфортних +22 градусів. Можливі короткочасні опади.

      Прогноз погоди на суботу, 2 травня, у містах України:

      Ужгород – +18…+20

      Львів – +18…+20

      Івано-Франківськ – +18…+20

      Тернопіль – +17…+19

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +17…+19

      Луцьк – +18…+19

      Рівне – +17…+19

      Житомир – +20…+22

      Вінниця – +21…+23

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +20…+22

      Херсон – +22…+24

      Сімферополь – +21…+23

      Кропивницький – +21…+23

      Черкаси – +21…+23

      Чернігів – +21…+23

      Суми – +21…+23

      Полтава – +23…+25

      Дніпро – +24…+26

      Запоріжжя – +23…+25

      Донецьк – +24…+26

      Луганськ – +24…+26

      Харків – +24…+26

      Київ – +20…+22

      прогноз погоди на 2 травня
      Погода 2 травня у містах України від Укргідрометцентру

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Погода
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