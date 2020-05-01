Прогноз погоди на 2 травня: в Україні буде тепло, але рясно дощитиме на Заході
Погода в Україні у суботу, 2 травня, буде теплою, але з грозами та дощами в західних та центральних регіонах. Водночас на Сході очікується сонячна та безхмарна погода.
Найтепліше буде на Донеччині та Харківщині. Стовпчики термометра там піднімуть аж до +24...+26 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Основна порція вологи припаде на західну частину України плюс Вінниччина, Житомирщина,
– попереджає на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві сьогоднішнє короткочасне похолодання зміниться завтрашнім теплим поверненням до комфортних +22 градусів. Можливі короткочасні опади.
Прогноз погоди на суботу, 2 травня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +18…+20
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +18…+19
Рівне – +17…+19
Житомир – +20…+22
Вінниця – +21…+23
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +21…+23
Суми – +21…+23
Полтава – +23…+25
Дніпро – +24…+26
Запоріжжя – +23…+25
Донецьк – +24…+26
Луганськ – +24…+26
Харків – +24…+26
Київ – +20…+22