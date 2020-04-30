Якою буде погода у травні: прогноз

Погода у травні 2020 року в Україні буде спекотною, посушливою і без частих дощів. Синоптики прогнозують лише дві хвилі опадів – легкі дощі у перші числа місяця і сильні зливи наприкінці травня.

Середня місячна температура у травні передбачається в межах +15 – +18 градусів, а в Карпатах – +11 – +13 градусів. Такі показники є на 1 – 1,5 градуса вище середніх багаторічних значень, пише Укргідрометцентр.

Цікаво Україну очікують нові масштабні пожежі вже влітку: що прогнозують науковці

Згідно прогнозу синоптиків, загальна місячна кількість опадів становитиме близько 34 – 77 міліметрів, а в Карпатах 95 – 120 міліметрів.

Водночас народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що у перші числа травня Україну огорнуть дощі, але вони будуть недовготривалими, передає "Сегодня". Вже через кілька днів почнеться справжня літня спека, а 8 – 10 травня стовпчики термометрів піднімуться подекуди до +30 градусів.

Травень буде спекотний і посушливий, в середині місяця більше двох тижнів – без опадів. З 2 по 27 травня майже по всіх областях, крім Карпат, не буде дощу. Сухо, жарко, температура +28 – +32 градуси,

– прогнозує синоптик.

Незначний спад температури до +27 градусів варто очікувати українцям лише в середині місяця. Після 20 травня стовпчики термометрів опустяться до комфортних +23 – +25 градусів.



У травні в Україні буде спекотно / фото shutterstock

Наприкінці місяця, з 25 числа, в Україну прийдуть сильні зливи. Їх принесуть циклони з півдня і південного заходу, тому похолодання не буде, а навпаки – в регіонах потеплішає. Найсильніші дощі і навіть грози синоптик прогнозує 28 – 29 травня. В деяких областях випаде до 15 міліметрів опадів, що становить майже третину місячної норми.

Горбань відзначає, що радіти такій погоді особливо не варто, адже аномальна спека може негативно вплинути на майбутній урожай.

Що кажуть вчені про глобальне потепління? Науковці прогнозують, що 2020 рік стане найспекотнішим в історії спостережень. Цьому сприяє і те, що від січня 2020 року від Антарктики до Гренландії вже були побиті теплові рекорди. У деяких столицях північних країн взимку навіть снігу не було.



До слова, ще у лютому науково-дослідна база в Антарктиці вперше зафіксувала температуру понад 20 градусів за Цельсієм. У Гренландії 26 квітня підтвердили температурний рекорд для цього місяця -6 градусів за Цельсієм.