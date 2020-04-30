Какой будет погода в мае: прогноз

Погода в мае 2020 года в Украине будет жаркой, засушливой и без частых дождей. Синоптики прогнозируют лишь две волны осадков – легкие дожди в первых числах месяца и сильные ливни в конце мая.

Средняя месячная температура в мае предполагается в пределах +15 – +18 градусов, а в Карпатах– +11 – +13 градусов. Такие показатели на 1–1,5 градуса выше средних многолетних значений, пишет Укргидрометцентр.

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Согласно прогнозу синоптиков, общее месячное количество осадков составит около 34–77 миллиметров, а в Карпатах 95–120 миллиметров.

В то же время народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в первые числа мая Украину захватят дожди, но они будут недолговременными, передает "Сегодня". Уже через несколько дней начнется настоящая летняя жара, а 8–10 мая столбики термометров поднимутся местами до +30 градусов.

Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель – без осадков. Со 2 по 27 мая почти по всем областям, кроме Карпат, не будет дождя. Сухо, жарко, температура +28 – +32 градуса,

– прогнозирует синоптик.

Незначительный спад температуры до +27 градусов стоит ожидать украинцам лишь в середине месяца. После 20 мая столбики термометров опустятся до комфортных +23 – +25 градусов.



В мае в Украине будет жарко / фото shutterstock

В конце месяца, с 25 числа, в Украину придут сильные ливни. Их принесут циклоны с юга и юго-запада, поэтому похолодания не будет, а наоборот – в регионах потеплеет. Сильнейшие дожди и даже грозы синоптик прогнозирует 28–29 мая. В некоторых областях выпадет до 15 миллиметров осадков, что составляет почти треть месячной нормы.

Горбань отмечает, что радоваться такой погоде особо не стоит, ведь аномальная жара может негативно повлиять на будущий урожай.

Что говорят ученые о глобальном потеплении?Ученые прогнозируют, что 2020 год станет самым жарким в истории наблюдений. Этому способствует и то, что с января 2020 года от Антарктиды до Гренландии уже были побиты тепловые рекорды. В некоторых столицах северных стран зимой даже снега не было.



К слову, еще в феврале научно-исследовательская база в Антарктике впервые зафиксировала температуру более 20 градусов по Цельсию. В Гренландии 26 апреля подтвердили температурный рекорд для этого месяца – -6 градусов по Цельсию.