Прогноз погоды на 3 мая: грозы и дожди по всей территории Украины, на Западе похолодает

Погода в Украине в воскресенье, 3 мая, будет преимущественно теплой, но с дождями и вероятными грозами. В западных регионах ожидается прохладная погода.

Теплее всего будет на Харьковщине, Запорожье и Херсоне. Столбики термометра здесь поднимутся до +21...+24 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В то же время прохладнее всего будет в Закарпатье и Волыни. Здесь синоптики прогнозируют всего +15...+17 градусов.

Воскресенье и понедельник будут теплыми, а со вторника ожидается похолодание,

– предупреждает на своем фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

В Киеве ожидают дожди, а температура воздуха не поднимется выше +18...+20 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 3 мая, в городах Украины:​

Ужгород – +15…+17

Львов – +16…+18

Ивано-Франковск – +16…+18

Тернополь – +15…+17

Черновцы – +16…+18

Хмельницкий – +16…+18

Луцк – +15…+17

Ровно – +16…+18

Житомир – +18…+20

Винница – +18…+20

Одесса – +15…+17

Николаев – +20…+22

Херсон – +21…+23

Симферополь – +19…+23

Кропивницкий – +21…+23

Черкассы – +20…+22

Чернигов – +20…+22

Сумы – +21…+23

Полтава – +23…+25

Днепр – +22…+24

Запорожье – +21…+23

Донецк – +20…+22

Луганск – +20…+22

Харьков – +21…+23

Киев – +18…+20



Погода на 3 мая в городах Украины от Укргидрометцентра