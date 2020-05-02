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      Прогноз погоды на 3 мая: грозы и дожди по всей территории Украины, на Западе похолодает

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      Погода 3 мая 2020, Украина – какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды в Украине

      Погода в Украине в воскресенье, 3 мая, будет преимущественно теплой, но с дождями и вероятными грозами. В западных регионах ожидается прохладная погода.

      Теплее всего будет на Харьковщине, Запорожье и Херсоне. Столбики термометра здесь поднимутся до +21...+24 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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      В то же время прохладнее всего будет в Закарпатье и Волыни. Здесь синоптики прогнозируют всего +15...+17 градусов.

      Воскресенье и понедельник будут теплыми, а со вторника ожидается похолодание,
      – предупреждает на своем фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

      В Киеве ожидают дожди, а температура воздуха не поднимется выше +18...+20 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 3 мая, в городах Украины:​

      Ужгород – +15…+17

      Львов – +16…+18

      Ивано-Франковск – +16…+18

      Тернополь – +15…+17

      Черновцы – +16…+18

      Хмельницкий – +16…+18

      Луцк – +15…+17

      Ровно – +16…+18

      Житомир – +18…+20

      Винница – +18…+20

      Одесса – +15…+17

      Николаев – +20…+22

      Херсон – +21…+23

      Симферополь – +19…+23

      Кропивницкий – +21…+23

      Черкассы – +20…+22

      Чернигов – +20…+22

      Сумы – +21…+23

      Полтава – +23…+25

      Днепр – +22…+24

      Запорожье – +21…+23

      Донецк – +20…+22

      Луганск – +20…+22

      Харьков – +21…+23

      Киев – +18…+20

      погода 3 травня
      Погода на 3 мая в городах Украины от Укргидрометцентра

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
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