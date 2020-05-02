Прогноз погоды на 3 мая: грозы и дожди по всей территории Украины, на Западе похолодает
Погода в Украине в воскресенье, 3 мая, будет преимущественно теплой, но с дождями и вероятными грозами. В западных регионах ожидается прохладная погода.
Теплее всего будет на Харьковщине, Запорожье и Херсоне. Столбики термометра здесь поднимутся до +21...+24 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В то же время прохладнее всего будет в Закарпатье и Волыни. Здесь синоптики прогнозируют всего +15...+17 градусов.
Воскресенье и понедельник будут теплыми, а со вторника ожидается похолодание,
– предупреждает на своем фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.
В Киеве ожидают дожди, а температура воздуха не поднимется выше +18...+20 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 3 мая, в городах Украины:
Ужгород – +15…+17
Львов – +16…+18
Ивано-Франковск – +16…+18
Тернополь – +15…+17
Черновцы – +16…+18
Хмельницкий – +16…+18
Луцк – +15…+17
Ровно – +16…+18
Житомир – +18…+20
Винница – +18…+20
Одесса – +15…+17
Николаев – +20…+22
Херсон – +21…+23
Симферополь – +19…+23
Кропивницкий – +21…+23
Черкассы – +20…+22
Чернигов – +20…+22
Сумы – +21…+23
Полтава – +23…+25
Днепр – +22…+24
Запорожье – +21…+23
Донецк – +20…+22
Луганск – +20…+22
Харьков – +21…+23
Киев – +18…+20