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      Прогноз погоди на 3 травня: грози та дощі по всій території України, на Заході похолодає

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      Погода 3 травня 2020, Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди в Україні / Shutterstock

      Погода в Україні у неділю, 3 травня, буде переважно теплою, але з дощами та ймовірними грозами. В західних регіонах очікується прохолодна погода.

      Найтепліше буде на Харківщині, Запоріжжі та Херсонщині. Стовпчики термометра тут піднімуться до +21...+24 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

      Актуально Якою буде погода у травні: прогноз

      Водночас найпрохолодніше буде на Закарпатті та Волині. Тут синоптики прогнозують всього +15...+17 градусів.

      Неділя і понеділок побудуть теплими, а з вівторка очікується похолодання,
      – попереджає на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      У Києві очікують дощі, а температура повітря не підніметься вище +19...+21 градус.

      Прогноз погоди на неділю, 3 травня, у містах України:

      Ужгород – +15…+17

      Львів – +16…+18

      Івано-Франківськ – +16…+18

      Тернопіль – +15…+17

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +16…+18

      Луцьк – +15…+17

      Рівне – +16…+18

      Житомир – +18…+20

      Вінниця – +18…+20

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +20…+22

      Херсон – +21…+23

      Сімферополь – +19…+23

      Кропивницький – +21…+23

      Черкаси – +20…+22

      Чернігів – +20…+22

      Суми – +21…+23

      Полтава – +23…+25

      Дніпро – +22…+24

      Запоріжжя – +21…+23

      Донецьк – +20…+22

      Луганськ – +20…+22

      Харків – +21…+23

      Київ – +19…+21

      погода 3 травня
      Погода 3 травня у містах України від Укргідрометцентру

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
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