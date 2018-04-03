Прогноз погоды на 4 апреля: местами до +22 и без осадков

Погода в Украине в среду, 4 апреля, будет по-настоящему весенней. На части территории ожидается до +17 градусов, а на Западе – до +22 градусов. Только ночью возможно похолодание до 0 градусов. Осадков не прогнозируется.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. По ее данным, осадков в Украине не ожидается, будет много солнца. Разве что утром в северных областях немного прикроет небо облаками, но потом снова прояснится.

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В среду на Западе ожидается +17...+22 градуса, на севере +12...+17 (в Сумской области +10...+13 градусов), на Востоке +9...+13 градусов, в Центре +14...+19 градусов, на юге +9...+12 градусов (из-за близости к еще холодному морю).

Ветер будет южный и умеренный – 3-8 м/с.

Температура ночью 0...+5 градусов, в восточных и Сумской областях 0...-3 градусов.

Прогноз погоды на среду, 4 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +18...+20

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +16...+18

Винница – +17...+19

Одесса – +13...+15

Николаев – +15...+17

Херсон – +14...+16

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +15...+17

Суммы – +13...+15

Полтава – +15...+17

Днепр – +15...+17

Запорожье – +14...+16

Донецк – +13...+15

Луганск – +13...+15

Харьков – +13...+15

Киев – +15...+17

Погода в Укране 4 апреля в данным Украинского гидрометцентра