Прогноз погоды на 4 апреля: местами до +22 и без осадков
Погода в Украине в среду, 4 апреля, будет по-настоящему весенней. На части территории ожидается до +17 градусов, а на Западе – до +22 градусов. Только ночью возможно похолодание до 0 градусов. Осадков не прогнозируется.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. По ее данным, осадков в Украине не ожидается, будет много солнца. Разве что утром в северных областях немного прикроет небо облаками, но потом снова прояснится.
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В среду на Западе ожидается +17...+22 градуса, на севере +12...+17 (в Сумской области +10...+13 градусов), на Востоке +9...+13 градусов, в Центре +14...+19 градусов, на юге +9...+12 градусов (из-за близости к еще холодному морю).
Ветер будет южный и умеренный – 3-8 м/с.
Температура ночью 0...+5 градусов, в восточных и Сумской областях 0...-3 градусов.
Прогноз погоды на среду, 4 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +18...+20
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +16...+18
Винница – +17...+19
Одесса – +13...+15
Николаев – +15...+17
Херсон – +14...+16
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +15...+17
Суммы – +13...+15
Полтава – +15...+17
Днепр – +15...+17
Запорожье – +14...+16
Донецк – +13...+15
Луганск – +13...+15
Харьков – +13...+15
Киев – +15...+17
Погода в Укране 4 апреля в данным Украинского гидрометцентра