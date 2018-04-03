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Прогноз погоди на 4 квітня: місцями до +22 та без опадів

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Прогноз погоди на 4 квітня в Україні
Прогноз погоди на 4 квітня в Україні

Погода в Україні у середу, 4 квітня, буде по справжньому весняною. На частині території очікується до +17 градусів, а на Заході – до +22 градусів. Лише вночі можливо похолодання до 0 градусів. Опадів не прогнозується.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко. За її даними, опадів в Україні не очікується, буде багато сонця. Хіба вранці у північних областях трохи прикриє небо хмарами, але потім знову прояснить.

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У середу на Заході очікується +17…+22 градуси, на Півночі +12…+17 (у Сумській області +10…+13 градусів), на Сході +9…+13 градусів, у Центрі +14…+19 градусів, на Півдні +9…+12 градусів (через наближеність до ще холодного моря)

Вітер буде південний та помірний – 3-8 м/с.

Температура вночі 0…+5 градусів, у східних та Сумській областях 0…-3 градусів.

Прогноз погоди на середу, 4 квітня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львів – +18…+20

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +16…+18

Луцьк – +16…+18

Рівне – +16…+18

Житомир – +16…+18

Вінниця – +17…+19

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +14…+16

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +15…+17

Суми – +13…+15

Полтава – +15…+17

Дніпро – +15…+17

Запоріжжя – +14…+16

Донецьк – +13…+15

Луганськ – +13…+15

Харків – +13…+15

Київ – +15…+17

Погода в Украні 4 квітня за даними Українського гідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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