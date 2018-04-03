Прогноз погоди на 4 квітня: місцями до +22 та без опадів
Погода в Україні у середу, 4 квітня, буде по справжньому весняною. На частині території очікується до +17 градусів, а на Заході – до +22 градусів. Лише вночі можливо похолодання до 0 градусів. Опадів не прогнозується.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко. За її даними, опадів в Україні не очікується, буде багато сонця. Хіба вранці у північних областях трохи прикриє небо хмарами, але потім знову прояснить.
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У середу на Заході очікується +17…+22 градуси, на Півночі +12…+17 (у Сумській області +10…+13 градусів), на Сході +9…+13 градусів, у Центрі +14…+19 градусів, на Півдні +9…+12 градусів (через наближеність до ще холодного моря)
Вітер буде південний та помірний – 3-8 м/с.
Температура вночі 0…+5 градусів, у східних та Сумській областях 0…-3 градусів.
Прогноз погоди на середу, 4 квітня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +18…+20
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +16…+18
Луцьк – +16…+18
Рівне – +16…+18
Житомир – +16…+18
Вінниця – +17…+19
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +14…+16
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +15…+17
Суми – +13…+15
Полтава – +15…+17
Дніпро – +15…+17
Запоріжжя – +14…+16
Донецьк – +13…+15
Луганськ – +13…+15
Харків – +13…+15
Київ – +15…+17
Погода в Украні 4 квітня за даними Українського гідрометцентру