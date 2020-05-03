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      Прогноз погоды на 4 мая: грозы накроют всю Украину

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      Погода 4 мая 2020, Украина – какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды в Украине

      Погода в Украине в понедельник, 4 мая, будет мокрой. Дожди с грозами пройдутся по всей Украине. Впрочем, воздух будет оставаться теплым почти на всей территории страны.

      Правда, несмотря на грозы и дожди, воздух будет достаточно теплым – выше 20 градусов. Исключениями станут опять же Запад и Крым. Такие данные публикует Укргидрометцентр.

      Интересно Какой будет погода в мае: прогноз

      Ливни обойдут только 7 крайних западных областей. На остальной территории страны будут идти дожди непрерывно – как днем, так и ночью.

      Запад Украины будет одновременно и сухим, и холодным. Температура воздуха +13...+16 градусов. Традиционно на 2 градуса теплее на Закарпатье.

      В Центре, на востоке и на юге температура воздуха практически не будет опускаться ниже отметки в 20 градусов. Лишь в Крыму – +17...+19.

      В Киеве ливень тоже затянется на весь день и всю ночь. Впрочем, воздух будет оставаться достаточно теплым – +19...+21 днем ​​и +10...+12 ночью.

      Прогноз погоды на понедельник, 4 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +16...+18

      Львов – +14...+16

      Ивано-Франковск – +13...+15

      Тернополь – +14...+16

      Черновцы – +13...+15

      Хмельницкий – +14...+16

      Луцк – +14...+16

      Ровно – +14...+16

      Житомир – +16...+18

      Винница – +17...+19

      Одесса – +20...+22

      Николаев – +20...+22

      Херсон – +20...+22

      Симферополь – +17...+19

      Кропивницкий – +20...+22

      Черкассы – +20...+22

      Чернигов – +20...+22

      Суммы – +20...+22

      Полтава – +20...+22

      Днепр – +20...+22

      Запорожье – +20...+22

      Донецк – +20...+22

      Луганск – +21...+23

      Харьков – +20...+22

      Киев – +19...+21

      прогноз погоди на 4 травняПрогноз погоды на понедельник 4 мая от Укргидрометцентра

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
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