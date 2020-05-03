Прогноз погоды на 4 мая: грозы накроют всю Украину
Погода в Украине в понедельник, 4 мая, будет мокрой. Дожди с грозами пройдутся по всей Украине. Впрочем, воздух будет оставаться теплым почти на всей территории страны.
Правда, несмотря на грозы и дожди, воздух будет достаточно теплым – выше 20 градусов. Исключениями станут опять же Запад и Крым. Такие данные публикует Укргидрометцентр.
Интересно Какой будет погода в мае: прогноз
Ливни обойдут только 7 крайних западных областей. На остальной территории страны будут идти дожди непрерывно – как днем, так и ночью.
Запад Украины будет одновременно и сухим, и холодным. Температура воздуха +13...+16 градусов. Традиционно на 2 градуса теплее на Закарпатье.
В Центре, на востоке и на юге температура воздуха практически не будет опускаться ниже отметки в 20 градусов. Лишь в Крыму – +17...+19.
В Киеве ливень тоже затянется на весь день и всю ночь. Впрочем, воздух будет оставаться достаточно теплым – +19...+21 днем и +10...+12 ночью.
Прогноз погоды на понедельник, 4 мая, в городах Украины:
Ужгород – +16...+18
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +16...+18
Винница – +17...+19
Одесса – +20...+22
Николаев – +20...+22
Херсон – +20...+22
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +20...+22
Черкассы – +20...+22
Чернигов – +20...+22
Суммы – +20...+22
Полтава – +20...+22
Днепр – +20...+22
Запорожье – +20...+22
Донецк – +20...+22
Луганск – +21...+23
Харьков – +20...+22
Киев – +19...+21