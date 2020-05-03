Прогноз погоды на 4 мая: грозы накроют всю Украину

Погода в Украине в понедельник, 4 мая, будет мокрой. Дожди с грозами пройдутся по всей Украине. Впрочем, воздух будет оставаться теплым почти на всей территории страны.

Правда, несмотря на грозы и дожди, воздух будет достаточно теплым – выше 20 градусов. Исключениями станут опять же Запад и Крым. Такие данные публикует Укргидрометцентр.

Интересно Какой будет погода в мае: прогноз

Ливни обойдут только 7 крайних западных областей. На остальной территории страны будут идти дожди непрерывно – как днем, так и ночью.

Запад Украины будет одновременно и сухим, и холодным. Температура воздуха +13...+16 градусов. Традиционно на 2 градуса теплее на Закарпатье.

В Центре, на востоке и на юге температура воздуха практически не будет опускаться ниже отметки в 20 градусов. Лишь в Крыму – +17...+19.

В Киеве ливень тоже затянется на весь день и всю ночь. Впрочем, воздух будет оставаться достаточно теплым – +19...+21 днем ​​и +10...+12 ночью.

Прогноз погоды на понедельник, 4 мая, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +16...+18

Винница – +17...+19

Одесса – +20...+22

Николаев – +20...+22

Херсон – +20...+22

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +20...+22

Чернигов – +20...+22

Суммы – +20...+22

Полтава – +20...+22

Днепр – +20...+22

Запорожье – +20...+22

Донецк – +20...+22

Луганск – +21...+23

Харьков – +20...+22

Киев – +19...+21

Прогноз погоды на понедельник 4 мая от Укргидрометцентра