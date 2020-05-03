Прогноз погоди на 4 травня: грози накриють всю Україну

Погода в Україні у понеділок, 4 травня, буде мокрою. Дощі з грозами пройдуться усією Україною. Втім повітря залишатиметься теплим майже на усій території країни.

За винятком Заходу і частини Центру України температура повітря буде вищою за позначку у 20 градусів. Такі дані публікує Укргідрометцентр.

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Зливи не оминуть жодну область. Дощитиме безперервно – як вдень, так і вночі. Крім того, підійматиметься відчутний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Захід України буде найхолоднішим регіоном. Температура повітря там буде на рівні +15...+18 градусів. Такий же показник був і в попередній день.

У Центрі та на Півдні температура повітря практично не опускатиметься нижче ніж позначка у 20 градусів. На Сході й зовсім підійметься до +23...+25 градусів.

У Києві злива теж затягнеться на увесь день і всю ніч. Втім повітря залишатиметься доволі теплим – +18...+20 вдень і +11...+13 вночі.

Прогноз погоди на понеділок, 4 травня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +16…+18

Луцьк – +15…+17

Рівне – +16…+18

Житомир – +16…+18

Вінниця – +16…+18

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +21…+23

Сімферополь – +21…+23

Кропивницький – +21…+23

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +20…+22

Суми – +19…+21

Полтава – +21…+23

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +23…+25

Донецьк – +23…+25

Луганськ – +23…+25

Харків – +23…+25

Київ – +18…+20



Прогноз погоди на понеділок 4 травня від Укргідрометцентру