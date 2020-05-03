15:06
3 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Прогноз погоди на 4 травня: грози накриють всю Україну

      - Читать новость на русском
      Погода 4 травня 2020, Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди в Україні

      Погода в Україні у понеділок, 4 травня, буде мокрою. Дощі з грозами пройдуться усією Україною. Втім повітря залишатиметься теплим майже на усій території країни.

      За винятком Заходу і частини Центру України температура повітря буде вищою за позначку у 20 градусів. Такі дані публікує Укргідрометцентр.

      Цікаво Якою буде погода у травні: прогноз

      Зливи не оминуть жодну область. Дощитиме безперервно – як вдень, так і вночі. Крім того, підійматиметься відчутний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

      Захід України буде найхолоднішим регіоном. Температура повітря там буде на рівні +15...+18 градусів. Такий же показник був і в попередній день. 

      У Центрі та на Півдні температура повітря практично не опускатиметься нижче ніж позначка у 20 градусів. На Сході й зовсім підійметься до +23...+25 градусів.

      У Києві злива теж затягнеться на увесь день і всю ніч. Втім повітря залишатиметься доволі теплим – +18...+20 вдень і +11...+13 вночі.

      Прогноз погоди на понеділок, 4 травня, у містах України:

      Ужгород – +16…+18

      Львів – +15…+17

      Івано-Франківськ – +16…+18

      Тернопіль – +15…+17

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +16…+18

      Луцьк – +15…+17

      Рівне – +16…+18

      Житомир – +16…+18

      Вінниця – +16…+18

      Одеса – +20…+22

      Миколаїв – +21…+23

      Херсон – +21…+23

      Сімферополь – +21…+23

      Кропивницький – +21…+23

      Черкаси – +20…+22

      Чернігів – +20…+22

      Суми – +19…+21

      Полтава – +21…+23

      Дніпро – +23…+25

      Запоріжжя – +23…+25

      Донецьк – +23…+25

      Луганськ – +23…+25

      Харків – +23…+25

      Київ – +18…+20

      прогноз погоди на 4 травня
      Прогноз погоди на понеділок 4 травня від Укргідрометцентру

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Він став непотрібним: чому падає рейтинг Путіна
      30 квітня , 00:30 Він став непотрібним: чому падає рейтинг Путіна
      Іван Яковина
      Новини про коронавірус 29 квітня: сутички в Києві, карантин не послаблять
      29 квітня , 22:36 Новини про коронавірус 29 квітня: сутички в Києві, карантин не послаблять
      Соломія Ніколайчук