Прогноз погоди на 4 травня: грози накриють всю Україну
Погода в Україні у понеділок, 4 травня, буде мокрою. Дощі з грозами пройдуться усією Україною. Втім повітря залишатиметься теплим майже на усій території країни.
За винятком Заходу і частини Центру України температура повітря буде вищою за позначку у 20 градусів. Такі дані публікує Укргідрометцентр.
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Зливи не оминуть жодну область. Дощитиме безперервно – як вдень, так і вночі. Крім того, підійматиметься відчутний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Захід України буде найхолоднішим регіоном. Температура повітря там буде на рівні +15...+18 градусів. Такий же показник був і в попередній день.
У Центрі та на Півдні температура повітря практично не опускатиметься нижче ніж позначка у 20 градусів. На Сході й зовсім підійметься до +23...+25 градусів.
У Києві злива теж затягнеться на увесь день і всю ніч. Втім повітря залишатиметься доволі теплим – +18...+20 вдень і +11...+13 вночі.
Прогноз погоди на понеділок, 4 травня, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +16…+18
Луцьк – +15…+17
Рівне – +16…+18
Житомир – +16…+18
Вінниця – +16…+18
Одеса – +20…+22
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +21…+23
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +20…+22
Суми – +19…+21
Полтава – +21…+23
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +23…+25
Донецьк – +23…+25
Луганськ – +23…+25
Харків – +23…+25
Київ – +18…+20