Прогноз погоды на 5 марта: мороз не отступает

В понедельник, 5 марта, морозы не планируют отступать с территории Украины. Несмотря на это, есть и положительные новости – сильных осадков не предвидится.

Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Завтра большинство областей окажутся в сухом воздухе, лишь на Сумщине, Харьковщине и Луганщине – периодический снег и порывистый ветер.

Везде мороз,

– прогнозирует синоптик.

Столбики термометров будут колебаться от -4 до -10 по всей стране. Что касается погоды в столице Украины, то в понедельник здесь осадков не предвидится.

В понедельник в столице ночью -12-13, днем ​​-4-6, без осадков. И хотя 5 марта в Киеве еще будет мороз, очень даже вероятно понедельничное солнышко,

– порадовала Наталья Диденко.

Поэтому, одеваемся теплее и с нетерпением ждем традиционную весеннюю погоду.

Прогноз погоды на воскресенье, 4 марта, в городах Украины:

Ужгород – + 4 ... + 6

Львов – 0 ... + 2

Ивано-Франковск – -1 ... + 1

Тернополь – 0 ... + 2

Черновцы – 0 ... + 2

Хмельницкий – 0 ... + 2

Луцк – -1 ... + 1

Ровно – -1 ... + 1

Житомир – -2 ... -4

Винница – -1 ... -3

Одесса – 0 ... + 2

Николаев – -1 ... + 1

Херсон – -1 ... + 1

Симферополь – + 2 ... + 4

Кропивницкий – -2 ... -4

Черкассы – -1 ... -3

Чернигов – -4 ... -6

Сумы – -4 ... -6

Полтава – -4 ... -6

Днепр – -3 ... -5

Запорожье – -1 ... -3

Донецк – -3 ... -5

Луганск – -3 ... -5

Харьков – -4 ... -6

Киев – -3 ... -5

Прогноз погоды на воскресенье, 4 марта, в городах Украины