Прогноз погоды на 5 марта: мороз не отступает
В понедельник, 5 марта, морозы не планируют отступать с территории Украины. Несмотря на это, есть и положительные новости – сильных осадков не предвидится.
Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
Читайте также: На Днепропетровщине из-за снега обрушилась крыша площадью более 2000 "квадратов": видео
Завтра большинство областей окажутся в сухом воздухе, лишь на Сумщине, Харьковщине и Луганщине – периодический снег и порывистый ветер.
Везде мороз,
– прогнозирует синоптик.
Столбики термометров будут колебаться от -4 до -10 по всей стране. Что касается погоды в столице Украины, то в понедельник здесь осадков не предвидится.
В понедельник в столице ночью -12-13, днем -4-6, без осадков. И хотя 5 марта в Киеве еще будет мороз, очень даже вероятно понедельничное солнышко,
– порадовала Наталья Диденко.
Поэтому, одеваемся теплее и с нетерпением ждем традиционную весеннюю погоду.
Прогноз погоды на воскресенье, 4 марта, в городах Украины:
Ужгород – + 4 ... + 6
Львов – 0 ... + 2
Ивано-Франковск – -1 ... + 1
Тернополь – 0 ... + 2
Черновцы – 0 ... + 2
Хмельницкий – 0 ... + 2
Луцк – -1 ... + 1
Ровно – -1 ... + 1
Житомир – -2 ... -4
Винница – -1 ... -3
Одесса – 0 ... + 2
Николаев – -1 ... + 1
Херсон – -1 ... + 1
Симферополь – + 2 ... + 4
Кропивницкий – -2 ... -4
Черкассы – -1 ... -3
Чернигов – -4 ... -6
Сумы – -4 ... -6
Полтава – -4 ... -6
Днепр – -3 ... -5
Запорожье – -1 ... -3
Донецк – -3 ... -5
Луганск – -3 ... -5
Харьков – -4 ... -6
Киев – -3 ... -5
Прогноз погоды на воскресенье, 4 марта, в городах Украины