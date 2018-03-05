Прогноз погоди на 5 березня: мороз не відступає
У понеділок, 5 березня, морози не планують відступати з території України. Попри це, є і позитивні новини – сильних опадів не передбачається.
Про це повідомляє український синоптик Наталія Діденко.
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Завтра більшість областей опиняться у сухому повітрі, лише на Сумщині, Харківщині та Луганщині – періодичний сніг та рвучкий вітер.
Скрізь мороз,
– прогнозує синоптик.
Стовпчики термометрів коливатимуться від -4 до -10 по всій країні. Що ж до погоди у столиці України, то у понеділок тут опадів не передбачається.
У понеділок у столиці вночі -12-13, вдень -4-6, без опадів. І хоча 5-го березня в Києві ще морозяка, дуже навіть ймовірне понеділкове сонечко,
– потішила Наталія Діденко.
Тому, одягаймося тепліше та з нетерпінням чекаймо на традиційну весняну погоду.
Прогноз погоди на понеділок, 5 березня, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – -1…+1
Рівне – -1…+1
Житомир – -2…-4
Вінниця – -1…-3
Одеса – 0…+2
Миколаїв – -1…+1
Херсон – -1…+1
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – -2…-4
Черкаси – -1…-3
Чернігів – -4…-6
Суми – -4…-6
Полтава – -4…-6
Дніпро – -3…-5
Запоріжжя – -1…-3
Донецьк – -3…-5
Луганськ – -3…-5
Харків – -4…-6
Київ – -3…-5
Прогноз погоди на неділю, 4 березня, у містах України