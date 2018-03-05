Прогноз погоди на 5 березня: мороз не відступає

У понеділок, 5 березня, морози не планують відступати з території України. Попри це, є і позитивні новини – сильних опадів не передбачається.

Про це повідомляє український синоптик Наталія Діденко.

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Завтра більшість областей опиняться у сухому повітрі, лише на Сумщині, Харківщині та Луганщині – періодичний сніг та рвучкий вітер.

Скрізь мороз,

– прогнозує синоптик.

Стовпчики термометрів коливатимуться від -4 до -10 по всій країні. Що ж до погоди у столиці України, то у понеділок тут опадів не передбачається.

У понеділок у столиці вночі -12-13, вдень -4-6, без опадів. І хоча 5-го березня в Києві ще морозяка, дуже навіть ймовірне понеділкове сонечко,

– потішила Наталія Діденко.

Тому, одягаймося тепліше та з нетерпінням чекаймо на традиційну весняну погоду.

Прогноз погоди на понеділок, 5 березня, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – -1…+1

Рівне – -1…+1

Житомир – -2…-4

Вінниця – -1…-3

Одеса – 0…+2

Миколаїв – -1…+1

Херсон – -1…+1

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – -2…-4

Черкаси – -1…-3

Чернігів – -4…-6

Суми – -4…-6

Полтава – -4…-6

Дніпро – -3…-5

Запоріжжя – -1…-3

Донецьк – -3…-5

Луганськ – -3…-5

Харків – -4…-6

Київ – -3…-5



Прогноз погоди на неділю, 4 березня, у містах України