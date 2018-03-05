14:38
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прогноз погоди на 5 березня: мороз не відступає

1851 Читать новость на русском
Прогноз погоди в Україні на 5 березня
Прогноз погоди в Україні на 5 березня / фото з відкритих мереж

У понеділок, 5 березня, морози не планують відступати з території України. Попри це, є і позитивні новини – сильних опадів не передбачається.

Про це повідомляє український синоптик Наталія Діденко.

Читайте також: На Дніпропетровщині через сніг обвалився дах площею у понад 2 тисячі "квадратів": відео

Завтра більшість областей опиняться у сухому повітрі, лише на Сумщині, Харківщині та Луганщині – періодичний сніг та рвучкий вітер.
Скрізь мороз,
– прогнозує синоптик.

Стовпчики термометрів коливатимуться від -4 до -10 по всій країні. Що ж до погоди у столиці України, то у понеділок тут опадів не передбачається.

У понеділок у столиці вночі -12-13, вдень -4-6, без опадів. І хоча 5-го березня в Києві ще морозяка, дуже навіть ймовірне понеділкове сонечко,
– потішила Наталія Діденко.

Тому, одягаймося тепліше та з нетерпінням чекаймо на традиційну весняну погоду.

Прогноз погоди на понеділок, 5 березня, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – -1…+1

Рівне – -1…+1

Житомир – -2…-4

Вінниця – -1…-3

Одеса – 0…+2

Миколаїв – -1…+1

Херсон – -1…+1

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – -2…-4

Черкаси – -1…-3

Чернігів – -4…-6

Суми – -4…-6

Полтава – -4…-6

Дніпро – -3…-5

Запоріжжя – -1…-3

Донецьк – -3…-5

Луганськ – -3…-5

Харків – -4…-6

Київ – -3…-5


Прогноз погоди на неділю, 4 березня, у містах України

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 5 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сьогодні, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 1060
Україна і
сьогодні, 13:01 Україна і "блакитне паливо": у кого купуємо газ та на що він йде
592
Когда Украина сможет вернуть Крым
сьогодні, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1698
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
4340
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 3152
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук