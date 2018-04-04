Прогноз погоды на 5 апреля: в Чистый четверг сухо и солнечно по всей Украине
Погода в Украине в четверг, 5 апреля, порадует не только солнцем, но и большим теплом. Она будет идеальной, чтобы перед Пасхой навести порядок дома и возле него.
Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, сейчас над всей территорией Украины царит антициклон, который и дарит тепло и солнце.
Несколько прохладнее будет ночью. В течение дня в западных областях Украины будет до 22 градусов тепла, а на юге – лишь до +12.
В Киеве ночью +5 градусов, днем +17 градусов, без осадков, солнечно.
Прогноз погоды на четверг, 5 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +17...+19
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +18...+20
Ровно – +18...+20
Житомир – +18...+20
Винница – +16...+18
Одесса – +11...+13
Николаев – +16...+18
Херсон – +14...+16
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +14...+16
Сумы – +14...+16
Полтава – +14...+16
Днепр – +15...+17
Запорожье – +12...+14
Донецк – +13...+15
Луганск – +14...+16
Харьков – +14...+16
Киев – +15...+17
Прогноз погоды в Украине на четверг, 5 апреля