Прогноз погоды на 5 апреля: в Чистый четверг сухо и солнечно по всей Украине

Погода в Украине в четверг, 5 апреля, порадует не только солнцем, но и большим теплом. Она будет идеальной, чтобы перед Пасхой навести порядок дома и возле него.

Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, сейчас над всей территорией Украины царит антициклон, который и дарит тепло и солнце.

Несколько прохладнее будет ночью. В течение дня в западных областях Украины будет до 22 градусов тепла, а на юге – лишь до +12.

В Киеве ночью +5 градусов, днем +17 градусов, без осадков, солнечно.

Прогноз погоды на четверг, 5 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +17...+19

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +18...+20

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +18...+20

Ровно – +18...+20

Житомир – +18...+20

Винница – +16...+18

Одесса – +11...+13

Николаев – +16...+18

Херсон – +14...+16

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +14...+16

Сумы – +14...+16

Полтава – +14...+16

Днепр – +15...+17

Запорожье – +12...+14

Донецк – +13...+15

Луганск – +14...+16

Харьков – +14...+16

Киев – +15...+17



Прогноз погоды в Украине на четверг, 5 апреля