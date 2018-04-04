Прогноз погоди на 5 квітня: у Чистий четвер сухо і сонячно по всій Україні
Погода в Україні у четвер, 5 квітня, потішить не тільки сонцем, але й неабияким теплом. Вона буде ідеальною, щоб перед Великоднем навести лад вдома і біля нього.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
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За її словами, зараз над усією територією України панує антициклон, який і дарує тепло і сонце.
Дещо прохолодніше буде вночі. Впродовж дня у західних областях України буде до 22 градусів тепла, а на півдні – лише до +12.
У Києві вночі +5 градусів, вдень +17 градусів, без опадів, сонячно.
Прогноз погоди на четвер, 5 квітня, у містах України:
Ужгород – +17…+19
Львів – +18…+20
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +18…+20
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +18…+20
Рівне – +18…+20
Житомир – +18…+20
Вінниця – +16…+18
Одеса – +11…+13
Миколаїв – +16…+18
Херсон – +14…+16
Сімферополь – +14…+16
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +14…+16
Суми – +14…+16
Полтава – +14…+16
Дніпро – +15…+17
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +13…+15
Луганськ – +14…+16
Харків – +14…+16
Київ – +15…+17
Прогноз погоди в Україні на четвер, на 5 квітня