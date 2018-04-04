Прогноз погоди на 5 квітня: у Чистий четвер сухо і сонячно по всій Україні

Погода в Україні у четвер, 5 квітня, потішить не тільки сонцем, але й неабияким теплом. Вона буде ідеальною, щоб перед Великоднем навести лад вдома і біля нього.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, зараз над усією територією України панує антициклон, який і дарує тепло і сонце.

Дещо прохолодніше буде вночі. Впродовж дня у західних областях України буде до 22 градусів тепла, а на півдні – лише до +12.

У Києві вночі +5 градусів, вдень +17 градусів, без опадів, сонячно.

Прогноз погоди на четвер, 5 квітня, у містах України:

Ужгород – +17…+19

Львів – +18…+20

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +18…+20

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +18…+20

Рівне – +18…+20

Житомир – +18…+20

Вінниця – +16…+18

Одеса – +11…+13

Миколаїв – +16…+18

Херсон – +14…+16

Сімферополь – +14…+16

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +14…+16

Суми – +14…+16

Полтава – +14…+16

Дніпро – +15…+17

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +13…+15

Луганськ – +14…+16

Харків – +14…+16

Київ – +15…+17





Прогноз погоди в Україні на четвер, на 5 квітня