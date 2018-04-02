Погода у Страсний тиждень: якою буде погода в Україні перед Великоднем

У Страсний тиждень, найважливіший для християн тиждень перед Великоднем, в Україну нарешті повернеться справжня весна.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, тільки у вівторок, 3 квітня, у східних областях України можуть пройти дощі і буде доволі прохолодно.

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У решті областей, починаючи з вівторка, і аж до самого Великодня буде сухо, сонячно і тепло.

У середу, 4 квітня, у західних областях температура повітря може піднятись аж до 20 градусів тепла, що доволі багато, у порівнянні з 2-3 градусами вдень у понеділок.

У Чистий четвер, 5 квітня, за прогнозами синоптиків також буде тепло і сонячно по всій території України, тому можна сміливо братись за прибирання і миття вікон.

У Страсну п'ятницю, 6 квітня, Укргідрометцентр прогнозує дощі у західних областях, на решті території України жодних опадів наразі не обіцяють.

Щодо передвеликодньої суботи, що цьогоріч припадає на велике християнське свято Благовіщення, 7 квітня то у цей день за прогнозами синоптиків у всіх областях прогнозується суха і тепла погода з комфортною температурою повітря 15-19 градусів.

На сам Великдень, 8 квітня, як прогнозують метеорологи, в Україні має зберегтись приємна сонячна погода, яка додаватиме українцям святкового настрою.