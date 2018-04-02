Прогноз погоди на 3 квітня: розкішна весна нарешті потішить українців
Погода в Україні у вівторок, 3 квітня, буде по-справжньому весняною. Довгоочікуване тепло нарешті прийде практично в усі області.
Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
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За її словами, практично увесь передвеликодній тиждень буде дуже теплим.
Лише у східних областях у вівторок можливі дощі, а на решті території України буде сухо, сонячно і доволі тепло.
У деяких містах температура повітря вдень може прогрітись навіть до +22.
В ніч на 3 квітня стовпчики термометрів ще можуть опуститись до 3 морозу, проте вдень відчутно потепліє.
У Києві у вівторок сонячно і без опадів. Вдень потепліє до +10+12.
Прогноз погоди на вівторок, 3 квітня, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +13…+15
Чернівці – +15…+17
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – +11…+13
Рівне – +10…+12
Житомир – +10…+12
Вінниця – +11…+13
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +11…+13
Херсон – +10…+12
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +10…+12
Черкаси – +9…+11
Чернігів – +8…+10
Суми – +7…+9
Полтава – +8…+10
Дніпро – +9…+11
Запоріжжя – +9…+11
Донецьк – +8…+10
Луганськ – +6…+8
Харків – +6…+8
Київ – +10…+12