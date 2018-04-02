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Прогноз погоди на 3 квітня: розкішна весна нарешті потішить українців

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Прогноз погоди в Україні на 3 квітня
Прогноз погоди в Україні на 3 квітня / Getty images

Погода в Україні у вівторок, 3 квітня, буде по-справжньому весняною. Довгоочікуване тепло нарешті прийде практично в усі області.

Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

Читайте також: Синоптик розповіла, коли в Україну прийде весна

За її словами, практично увесь передвеликодній тиждень буде дуже теплим.

Лише у східних областях у вівторок можливі дощі, а на решті території України буде сухо, сонячно і доволі тепло.

У деяких містах температура повітря вдень може прогрітись навіть до +22.

В ніч на 3 квітня стовпчики термометрів ще можуть опуститись до 3 морозу, проте вдень відчутно потепліє.

У Києві у вівторок сонячно і без опадів. Вдень потепліє до +10+12.

Прогноз погоди на вівторок, 3 квітня, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +13…+15

Чернівці – +15…+17

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +11…+13

Рівне – +10…+12

Житомир – +10…+12

Вінниця – +11…+13

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +11…+13

Херсон – +10…+12

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +10…+12

Черкаси – +9…+11

Чернігів – +8…+10

Суми – +7…+9

Полтава – +8…+10

Дніпро – +9…+11

Запоріжжя – +9…+11

Донецьк – +8…+10

Луганськ – +6…+8

Харків – +6…+8

Київ – +10…+12

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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