Прогноз погоды на 3 апреля: роскошная весна наконец порадует украинцев
Погода в Украине во вторник, 3 апреля, будет по-настоящему весенней. Долгожданное тепло наконец придет практически во все области.
Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, практически вся предпасхальная неделя будет очень теплой.
Только в восточных областях во вторник возможны дожди, а на остальной территории Украины будет сухо, солнечно и довольно тепло.
В некоторых городах температура воздуха днем может прогреться даже до +22.
В ночь на 3 апреля столбики термометров еще могут опуститься до 3 мороза, однако днем ощутимо потеплеет.
В Киеве во вторник солнечно и без осадков. Днем потеплеет до +10 ... +12.
Прогноз погоды на вторник, 3 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +15…+17
Львов – +14…+16
Ивано-Франковск – +15…+17
Тернополь – +13…+15
Черновцы – +15…+17
Хмельницкий – +10…+12
Луцк – +11…+13
Ровно – +10…+12
Житомир – +10…+12
Винница – +11…+13
Одесса – +10…+12
Николаев – +11…+13
Херсон – +10…+12
Симферополь – +11…+13
Кропивницкий – +10…+12
Черкассы – +9…+11
Чернигов – +8…+10
Сумы – +7…+9
Полтава – +8…+10
Днепр – +9…+11
Запорожье – +9…+11
Донецк – +8…+10
Луганск – +6…+8
Харьков – +6…+8
Киев – +10…+12