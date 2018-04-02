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Прогноз погоды на 3 апреля: роскошная весна наконец порадует украинцев

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Прогноз погоды в Украине на 3 апреля
Прогноз погоды в Украине на 3 апреля / Getty images

Погода в Украине во вторник, 3 апреля, будет по-настоящему весенней. Долгожданное тепло наконец придет практически во все области.

Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, практически вся предпасхальная неделя будет очень теплой.

Только в восточных областях во вторник возможны дожди, а на остальной территории Украины будет сухо, солнечно и довольно тепло.

В некоторых городах температура воздуха днем ​​может прогреться даже до +22.

В ночь на 3 апреля столбики термометров еще могут опуститься до 3 мороза, однако днем ​​ощутимо потеплеет.

В Киеве во вторник солнечно и без осадков. Днем потеплеет до +10 ... +12.

Прогноз погоды на вторник, 3 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +15…+17

Львов – +14…+16

Ивано-Франковск – +15…+17

Тернополь – +13…+15

Черновцы – +15…+17

Хмельницкий – +10…+12

Луцк – +11…+13

Ровно – +10…+12

Житомир – +10…+12

Винница – +11…+13

Одесса – +10…+12

Николаев – +11…+13

Херсон – +10…+12

Симферополь – +11…+13

Кропивницкий – +10…+12

Черкассы – +9…+11

Чернигов – +8…+10

Сумы – +7…+9

Полтава – +8…+10

Днепр – +9…+11

Запорожье – +9…+11

Донецк – +8…+10

Луганск – +6…+8

Харьков – +6…+8

Киев – +10…+12

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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