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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Синоптик рассказала, когда в Украину придет весна

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Синоптик Наталья Диденко рассказала, что потепление в Украине ожидается уже на следующих выходных, 31 марта и 1 апреля.

Об этом она заявила в эфире 24 Канала.

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"Похолодание в Киеве обусловлено приходом воздушных масс из северных регионов Европы. Но уже с завтрашнего дня температура начнет постепенно повышаться. Самая высокая температура будет в южной части Украины и на западе", – сказала синоптик.

Она также отметила, что повышение температуры придет с порывами сильного ветра.

Но уже на этих выходных погода резко изменится и придет резкое потепление. Температура поднимется до 15 градусов. А на юге и в центральных областях до 20 градусов тепла. Но потепление придет с порывистым ветром, до штормовых порывов. Дожди будут на Западе и Юге Украины, в воскресенье достигнут и центральных областей,
– добавила Диденко.

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
Источник: 24 Канал
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