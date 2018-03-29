Синоптик розповіла, коли в Україну прийде весна

Синоптик Наталі Діденко розповіла, що потепління в Україні очікується вже на наступних вихідних, 31 березні і 1 квітня.

Про це вона заявила в ефірі 24 Каналу.

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"Похолодання у Києві зумовлене приходом повітряних мас з північних регіонів Європи. Але вже з завтрашнього дня температура почне поступово підвищуватися. Найвища температура буде у південній частині України і на заході", – сказала синоптик.

Вона також зазначила, що підвищення температури прийде з поривами сильного вітру.

Але вже на цих вихідних погода різко зміниться і прийде різке потепління. Температура підніметься до 15 градусів. А на Півдні і в центральних областях до 20 градусів тепла. Але потепління прийде з поривчастим вітром, до штормових поривів. Дощі будуть на Заході та Півдні України, в неділю досягнуть і центральних областей,

– додала Діденко.