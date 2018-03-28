Прогноз погоди на 29 березня: похолодання не йде з України
Погода в Україні у четвер, 29 березня, у більшості областей все ще зберігатиметься прохолодною.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
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За її словами, похолодання, яке зайшло в Україну на початку тижня втримається ще й у четвер.
В областях на півночі та північному сході України вночі може спостерігатись навіть до 12 градусів морозу.
Впродовж дня температура повітря також буде доволі низькою.
У західних областях прогнозують опади у вигляді дощу, а на Сумщині, Полтавщині, Харківщині та частині Луганщини варто готуватись навіть до снігу.
У Києві 29 березня буде доволі некомфортно. Температура повітря із нічного мінуса, підніметься максимум до 3 градусів тепла.
Прогноз погоди на четвер, 29 березня, у містах України:
Ужгород – +6…+8
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +5…+7
Рівне – +5…+7
Житомир – +3…+5
Вінниця – +7…+9
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +9…+11
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +3…+5
Чернігів – 0…+2
Суми – -1…+1
Полтава – +1…+3
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +7…+9
Донецьк – +5…+7
Луганськ – +3…+5
Харків – +1…+3
Київ – +2…+4