Прогноз погоди на 29 березня: похолодання не йде з України

Погода в Україні у четвер, 29 березня, у більшості областей все ще зберігатиметься прохолодною.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, похолодання, яке зайшло в Україну на початку тижня втримається ще й у четвер.

В областях на півночі та північному сході України вночі може спостерігатись навіть до 12 градусів морозу.

Впродовж дня температура повітря також буде доволі низькою.

У західних областях прогнозують опади у вигляді дощу, а на Сумщині, Полтавщині, Харківщині та частині Луганщини варто готуватись навіть до снігу.

У Києві 29 березня буде доволі некомфортно. Температура повітря із нічного мінуса, підніметься максимум до 3 градусів тепла.

Прогноз погоди на четвер, 29 березня, у містах України:

Ужгород – +6…+8

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +5…+7

Рівне – +5…+7

Житомир – +3…+5

Вінниця – +7…+9

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +9…+11

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +3…+5

Чернігів – 0…+2

Суми – -1…+1

Полтава – +1…+3

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +7…+9

Донецьк – +5…+7

Луганськ – +3…+5

Харків – +1…+3

Київ – +2…+4