Прогноз погоды на 29 марта: похолодание не уходит из Украины
Погода в Украине в четверг, 29 марта, в большинстве областей все еще будет сохраняться прохладной.
Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, похолодание, которое зашло в Украину в начале недели продержится еще и в четверг.
В областях на севере и северо-востоке Украины ночью может наблюдаться даже до 12 градусов мороза.
В течение дня температура воздуха также будет довольно низкой.
В западных областях прогнозируют осадки в виде дождя, а в Сумской, Полтавской, Харьковской областях и части Луганщины стоит готовиться даже к снегу.
В Киеве 29 марта будет довольно некомфортно. Температура воздуха с ночной минусовой, поднимется максимум до 3 градусов тепла.
Прогноз погоды на четверг, 29 марта, в городах Украины:
Ужгород – +6 ... +8
Львов – + 7 ... + 9
Ивано-Франковск – + 8 ... + 10
Тернополь – +6 ... +8
Черновцы – + 8 ... + 10
Хмельницкий – +6 ... +8
Луцк – + 5 ... + 7
Ровно – + 5 ... + 7
Житомир – +3 ... + 5
Винница – + 7 ... + 9
Одесса – + 9 ... + 11
Николаев – + 8 ... + 10
Херсон – + 7 ... + 9
Симферополь – + 9 ... + 11
Кропивницкий – + 5 ... + 7
Черкассы – +3 ... + 5
Чернигов – 0 ... + 2
Сумы – -1 ... + 1
Полтава – + 1 ... + 3
Днепр – +3 ... + 5
Запорожье – +7 ... +9
Донецк – + 5 ... + 7
Луганск – +3 ... + 5
Харьков – + 1 ... + 3
Киев – +2 ... +4