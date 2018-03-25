Спасатели предупредили о ледоходе на водоемах Украины

На реках и водохранилищах Украины начинается ледоход. В частности, на водоемах ожидается постепенное ослабление ледостава, на реках Правобережья – разрушение и очистка от льда.

Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели уточнили, что 25-26 марта на украинском участке Дуная возле Вилково (Одесская область) уровень воды может колебаться в пределах 160-170 сантиметров над нулем поста (превышение отметки затопления пониженных незаселенных участков города).

Читайте также: Оранжевый снег покрыл склоны лыжного курорта в Грузии: потрясающие фото

При этом по состоянию на 8:00 часов субботы, 24 марта. уровень воды составлял 160 сантиметров над нулем поста.

Также отмечается, что с 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало ледохода.