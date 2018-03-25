Оранжевый снег покрыл склоны лыжного курорта в Грузии: потрясающие фото

Снег оранжево-персикового цвета выпал на горнолыжном курорте Годердзи, что в Грузии.

19 марта на оккупированных территориях Донбасса выпал снег аномального цвета - желтого и оранжевого оттенков. Как сообщает "Интерфакс", в Грузии наблюдается подобное явление.

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Из-за аномального цвета осадков виды в горах теперь несколько напоминают поверхность Марса. По словам местных синоптиков, причина окраски та же, что и в Украине – снег выпал с песком и мелкой пылью, которые были подняты песчаными бурями на севере Африки и на Ближнем Востоке.

Сильные воздушные потоки перенесли их в черноморский регион. Кроме того, песок и мелкая пыль не только выпадают вместе с осадками, но иногда и висят в воздухе. В частности, над несколькими регионами Грузии небо было затянуто желтым туманом.

Оранжевый снег выпал в Грузии

Оранжевый снег выпал на горнолыжном курорте Годердзи

Оранжевый снег выпал на горнолыжном курорте Годердзи

Оранжевый снег выпал в Грузии



Напомним, 16 марта на горнолыжном курорте в Гудаури подъемник вышел из строя, устроив "мясорубку" – людей разбросало по сторонам, много пострадавших.