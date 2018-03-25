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Оранжевый снег покрыл склоны лыжного курорта в Грузии: потрясающие фото

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Оранжевый снег выпал в Грузии
Оранжевый снег выпал в Грузии / Фото из открытых источников

Снег оранжево-персикового цвета выпал на горнолыжном курорте Годердзи, что в Грузии.

19 марта на оккупированных территориях Донбасса выпал снег аномального цвета - желтого и оранжевого оттенков. Как сообщает "Интерфакс", в Грузии наблюдается подобное явление.

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Из-за аномального цвета осадков виды в горах теперь несколько напоминают поверхность Марса. По словам местных синоптиков, причина окраски та же, что и в Украине – снег выпал с песком и мелкой пылью, которые были подняты песчаными бурями на севере Африки и на Ближнем Востоке.

Сильные воздушные потоки перенесли их в черноморский регион. Кроме того, песок и мелкая пыль не только выпадают вместе с осадками, но иногда и висят в воздухе. В частности, над несколькими регионами Грузии небо было затянуто желтым туманом.

Помаранчевий сніг випав у Грузії

Оранжевый снег выпал в Грузии

Помаранчевий сніг випав у Грузії

Оранжевый снег выпал на горнолыжном курорте Годердзи

Помаранчевий сніг випав на гірськолижному курорті Годердзі

Оранжевый снег выпал на горнолыжном курорте Годердзи

Помаранчевий сніг випав на гірськолижному курорті Годердзі

Оранжевый снег выпал в Грузии


Напомним, 16 марта на горнолыжном курорте в Гудаури подъемник вышел из строя, устроив "мясорубку" – людей разбросало по сторонам, много пострадавших.

Теги: Новости Грузии Погода климат
Источник: 24 Канал
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