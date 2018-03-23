01:12
24 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-13°C
2°C -13°C
  • воскресенье
    3°C -12°C
  • понедельник
    3°C -6°C
  • вторник
    5°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Религиозное творчество РПЦ. Интересная ориентация Жириновского
Вєсті Кремля
00:16, сегодня
Вести.UA. Саб-Зиро против Порошенко. Помощь друзей чиновников
Вєсті.UA
21:18, 23 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Как на Марсе: остров в Греции накрыла мощная пылевая буря

48 Читати новину українською

Греческий остров Крит накрыла пыльная буря, пришедшая с берегов Северной Африки. Туристическое место буквально стало напоминать планету Марс.

Об этом сообщает "Turprofi".

Пылевые бури на Крите нередки – в марте и до середины апреля, поскольку на острове веет южный ветер из Африки. В результате все курорты острова на несколько дней покрывает пылью. Иногда выпадает еще и красный дождь.

Читайте также: Необычный желтый снег выпал на Донбассе: потрясающие фото и видео

Однако в этом году буря превратила остров в настоящий Марс. Местные говорят, что наблюдают такую сильную бурю чуть ли не впервые – трудно было дышать, 17 человек попали в больницы.

В сетях продолжают выкладывать потрясающие фото непогоды.

Crete wind dust of Africa #creteislandgreece

Допис, поширений Evi Chatzidimitriou (@evoulin1)

Теги: Погода Чрезвычайное происшествие Греция Фотоновости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Мегаміста: магніт для людей та грошей
23 марта, 21:58 Мегаміста: магніт для людей та грошей
Андрій Доценко 383
Как бунт в русском городке может привести к свержению Путина с престола
23 марта, 19:00 Как бунт в русском городке может привести к свержению Путина с престола
1495
Из-под матраса – на благо свое и экономики: что полезно знать о корпоративных облигациях
23 марта, 18:01 Из-под матраса – на благо свое и экономики: что полезно знать о корпоративных облигациях
Яніна Ткачук 108
В каких регионах Украины праздновать Пасху дешевле всего: данные ученых
23 марта, 17:10 В каких регионах Украины праздновать Пасху дешевле всего: данные ученых
286
У Савченко высокие покровители и уже очень давно
23 марта, 17:02 У Савченко высокие покровители и уже очень давно
Блог Соцмережі 6665
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук