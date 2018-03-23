Как на Марсе: остров в Греции накрыла мощная пылевая буря

Греческий остров Крит накрыла пыльная буря, пришедшая с берегов Северной Африки. Туристическое место буквально стало напоминать планету Марс.

Об этом сообщает "Turprofi".

Пылевые бури на Крите нередки – в марте и до середины апреля, поскольку на острове веет южный ветер из Африки. В результате все курорты острова на несколько дней покрывает пылью. Иногда выпадает еще и красный дождь.

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Однако в этом году буря превратила остров в настоящий Марс. Местные говорят, что наблюдают такую сильную бурю чуть ли не впервые – трудно было дышать, 17 человек попали в больницы.

В сетях продолжают выкладывать потрясающие фото непогоды.

Допис, поширений DayNight.gr (@daynightcrete) 23 Бер 2018 р. о 1:48 PDT

Допис, поширений natural lab (@labnatural) 23 Бер 2018 р. о 2:28 PDT