Как на Марсе: остров в Греции накрыла мощная пылевая буря
Греческий остров Крит накрыла пыльная буря, пришедшая с берегов Северной Африки. Туристическое место буквально стало напоминать планету Марс.
Об этом сообщает "Turprofi".
Пылевые бури на Крите нередки – в марте и до середины апреля, поскольку на острове веет южный ветер из Африки. В результате все курорты острова на несколько дней покрывает пылью. Иногда выпадает еще и красный дождь.
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Однако в этом году буря превратила остров в настоящий Марс. Местные говорят, что наблюдают такую сильную бурю чуть ли не впервые – трудно было дышать, 17 человек попали в больницы.
В сетях продолжают выкладывать потрясающие фото непогоды.
Источник: 24 Канал
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