Як на Марсі: острів у Греції накрила потужна пилова буря
Грецький острів Крит накрила пилова буря, яка прийшла з берегів Північної Африки. Туристичне місце буквально стало нагадувати планету Марс.
Про це повідомляє "Turprofi".
Пилові бурі на Криті трапляються часто – у березні і до середини квітня, оскільки на острові віє південний вітер з Африки. Внаслідок цього усі курорти острова на кілька днів покриває пилом. Іноді випадає ще й червоний дощ.
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Однак цьогоріч буря перетворила острів на справжнісінький Марс. Місцеві кажуть, що спостерігають таку сильну бурю чи не вперше – важко було дихати, 17 людей потрапили до лікарень.
У мережах продовжують викладати приголомшливі фото негоди.
Джерело: 24 Канал
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