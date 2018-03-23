Як на Марсі: острів у Греції накрила потужна пилова буря

Грецький острів Крит накрила пилова буря, яка прийшла з берегів Північної Африки. Туристичне місце буквально стало нагадувати планету Марс.

Про це повідомляє "Turprofi".

Пилові бурі на Криті трапляються часто – у березні і до середини квітня, оскільки на острові віє південний вітер з Африки. Внаслідок цього усі курорти острова на кілька днів покриває пилом. Іноді випадає ще й червоний дощ.

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Однак цьогоріч буря перетворила острів на справжнісінький Марс. Місцеві кажуть, що спостерігають таку сильну бурю чи не вперше – важко було дихати, 17 людей потрапили до лікарень.

У мережах продовжують викладати приголомшливі фото негоди.

Допис, поширений DayNight.gr (@daynightcrete) 23 Бер 2018 р. о 1:48 PDT

Допис, поширений natural lab (@labnatural) 23 Бер 2018 р. о 2:28 PDT