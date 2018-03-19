17:10
19 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-10°C
-5°C -13°C
  • вівторок
    -5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    -2°C -8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Дикі танці Лаврова. Російське божество Цар-яма
Вєсті Кремля
23:59, 17 березня
Вєсті. UA. Жир. Вибухонебезпечна Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:40, 17 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ

Незвичний жовтий сніг випав на Донбасі: приголомшливі фото та відео

3201 Читать новость на русском
Незвичний жовтий сніг випав на Луганщині
Незвичний жовтий сніг випав на Луганщині / Фото з соцмереж

На окупованих територіях Донбасу випав сніг аномального кольору – жовтого та оранжевого відтінків. Сніг жовтого відтінку був зафіксований у Донецьку, Луганську, Костянтинівці, Дружківці та інших населених пунктах.

Про це повідомили місцеві жителі, які почали публікувати у соцмережах фото дивного снігу. Також такий сніг випав у Алчевську, Горлівці, Хрустальному, Кадіївці, Щасті, Станиці Луганській, Сорокине та на території Росії – у Міллерово та Ростов-на-Дону.

Читайте також: У Росії випав сніг з чорними елементами: вчені дали коментар

За даними Донецького регіонального центру з метеорології, кольоровий сніг – явище техногенного характеру, передають "Новости Донбасса".

Над промисловими містами в атмосферу піднімається водяна пара, яка може містити різні викиди. Повітряні маси, які проходять у цьому місці, "забирають" з собою і забруднення, які випадають на землю разом з опадами,
– пояснили експерти.

Бойовики "ЛНР" заявили, що сніг жовто-оранжевого кольору без запаху і не жирний на дотик. Фарбування снігу в жовтий могло бути спровоковане оксидами металів, вуглеводнів. Причиною тому можуть бути промислові викиди великих підприємств. Чи небезпечний сніг – наразі невідомо.

Жовтий сніг випав у Донецьку та Луганську

Жовтий сніг випав у Донецьку та Луганську

Оранжевий сніг випав у Донецьку та Луганську – відео

Жовтий сніг випав у Донецьку та Луганську – відео

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Луганська Новини Донецька Погода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Не Вакарчук і не Порошенко: хто може стати президентом України
сьогодні, 16:05 Не Вакарчук і не Порошенко: хто може стати президентом України
2121
Незвичний жовтий сніг випав на Донбасі: приголомшливі фото та відео
сьогодні, 16:42 Незвичний жовтий сніг випав на Донбасі: приголомшливі фото та відео
3199
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук