Незвичний жовтий сніг випав на Донбасі: приголомшливі фото та відео

На окупованих територіях Донбасу випав сніг аномального кольору – жовтого та оранжевого відтінків. Сніг жовтого відтінку був зафіксований у Донецьку, Луганську, Костянтинівці, Дружківці та інших населених пунктах.

Про це повідомили місцеві жителі, які почали публікувати у соцмережах фото дивного снігу. Також такий сніг випав у Алчевську, Горлівці, Хрустальному, Кадіївці, Щасті, Станиці Луганській, Сорокине та на території Росії – у Міллерово та Ростов-на-Дону.

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За даними Донецького регіонального центру з метеорології, кольоровий сніг – явище техногенного характеру, передають "Новости Донбасса".

Над промисловими містами в атмосферу піднімається водяна пара, яка може містити різні викиди. Повітряні маси, які проходять у цьому місці, "забирають" з собою і забруднення, які випадають на землю разом з опадами,

– пояснили експерти.

Бойовики "ЛНР" заявили, що сніг жовто-оранжевого кольору без запаху і не жирний на дотик. Фарбування снігу в жовтий могло бути спровоковане оксидами металів, вуглеводнів. Причиною тому можуть бути промислові викиди великих підприємств. Чи небезпечний сніг – наразі невідомо.

Одному мне кажется что снег оранжевый выпал? — Tuzikov (@tuzikov_vlad) 19 березня 2018 р.

Жовтий сніг випав у Донецьку та Луганську

На оккупированном Донбассе выпал оранжевый снег https://t.co/NpQhanWrgb В оккупированных районах Донецкой и Луганской области выпал странный снег оранжевого цвета.Об этом собщают в соцсетях жители ОРДЛО.«А еще никто не писал, что в Луганске снег выпал оранжевы #ОРДЛО #снег pic.twitter.com/AXZNHwhSAR — Луганск 0642.ua (@Lugansk0642ua) 19 березня 2018 р.

Оранжевий сніг випав у Донецьку та Луганську – відео

Жовтий сніг випав у Донецьку та Луганську – відео