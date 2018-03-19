Необычный желтый снег выпал на Донбассе: потрясающие фото и видео

На оккупированных территориях Донбасса выпал снег аномального цвета – желтого и оранжевого оттенков. Снег желтого оттенка был зафиксирован в Донецке, Луганске, Константиновке, Дружковке и других населенных пунктах.

Об этом сообщили местные жители, которые начали публиковать в соцсетях фото странного снега. Также такой снег выпал в Алчевске, Горловке, Хрустальном, Кадиевке, Счастье, Станице Луганской, Сорокино и на территории России – в Миллерово и Ростове-на-Дону.

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По данным Донецкого регионального центра по метеорологии, цветной снег – явление техногенного характера, передают "Новости Донбасса".

Над промышленными городами в атмосферу поднимается водяной пар, который может содержать различные выбросы. Воздушные массы, которые проходят в этом месте, "забирают" с собой и загрязнения, которые выпадают на землю вместе с осадками,

– пояснили эксперты.

Боевики "ЛНР" заявили, что снег желто-оранжевого цвета без запаха и не жирный на ощупь. Окраска снега в желтый могла быть спровоцирована оксидами металлов, углеводородов. Причиной тому могут быть промышленные выбросы крупных предприятий. Опасен ли снег – пока неизвестно.

Одному мне кажется что снег оранжевый выпал? — Tuzikov (@tuzikov_vlad) 19 березня 2018 р.

Желтый снег выпал в Донецке и Луганске

На оккупированном Донбассе выпал оранжевый снег https://t.co/NpQhanWrgb В оккупированных районах Донецкой и Луганской области выпал странный снег оранжевого цвета.Об этом собщают в соцсетях жители ОРДЛО.«А еще никто не писал, что в Луганске снег выпал оранжевы #ОРДЛО #снег pic.twitter.com/AXZNHwhSAR — Луганск 0642.ua (@Lugansk0642ua) 19 березня 2018 р.

Оранжевый снег выпал в Донецке и Луганске – видео

Желтый снег выпал в Донецке и Луганске – видео