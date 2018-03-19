Необычный желтый снег выпал на Донбассе: потрясающие фото и видео
На оккупированных территориях Донбасса выпал снег аномального цвета – желтого и оранжевого оттенков. Снег желтого оттенка был зафиксирован в Донецке, Луганске, Константиновке, Дружковке и других населенных пунктах.
Об этом сообщили местные жители, которые начали публиковать в соцсетях фото странного снега. Также такой снег выпал в Алчевске, Горловке, Хрустальном, Кадиевке, Счастье, Станице Луганской, Сорокино и на территории России – в Миллерово и Ростове-на-Дону.
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По данным Донецкого регионального центра по метеорологии, цветной снег – явление техногенного характера, передают "Новости Донбасса".
Над промышленными городами в атмосферу поднимается водяной пар, который может содержать различные выбросы. Воздушные массы, которые проходят в этом месте, "забирают" с собой и загрязнения, которые выпадают на землю вместе с осадками,
– пояснили эксперты.
Боевики "ЛНР" заявили, что снег желто-оранжевого цвета без запаха и не жирный на ощупь. Окраска снега в желтый могла быть спровоцирована оксидами металлов, углеводородов. Причиной тому могут быть промышленные выбросы крупных предприятий. Опасен ли снег – пока неизвестно.
Желтый снег выпал в Донецке и Луганске
Оранжевый снег выпал в Донецке и Луганске – видео
Желтый снег выпал в Донецке и Луганске – видео