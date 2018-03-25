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Помаранчевий сніг вкрив схили лижного курорту у Грузії: приголомшливі фото

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Помаранчевий сніг випав у Грузії
Помаранчевий сніг випав у Грузії / Фото з відкритих джерел

Сніг помаранчево-персикового кольору випав на гірськолижному курорті Годердзі, що у Грузії.

19 березня на окупованих територіях Донбасу випав сніг аномального кольору – жовтого та оранжевого відтінків. Як повідомляє "Інтерфакс", у Грузії спостерігають подібне явище.

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Через аномального кольору опади краєвиди в горах тепер дещо нагадують поверхню Марса. Зі слів місцевих синоптиків, причина забарвлення та ж, що і в Україні – сніг випав з піском і дрібним пилом, які були підняті піщаними бурями на півночі Африки і на Близькому Сході.

Сильні повітряні потоки перенесли їх в чорноморський регіон. Окрім того, пісок і дрібний пил не лише випадають разом з опадами, але іноді і висить у повітрі. Зокрема, над кількома регіонами Грузії небо було затягнуте жовтим серпанком.

Помаранчевий сніг випав у Грузії

Помаранчевий сніг випав у Грузії

Помаранчевий сніг випав на гірськолижному курорті Годердзі

Помаранчевий сніг випав на гірськолижному курорті Годердзі

Помаранчевий сніг випав на гірськолижному курорті Годердзі

Помаранчевий сніг випав на гірськолижному курорті Годердзі

Помаранчевий сніг випав на гірськолижному курорті Годердзі

Помаранчевий сніг випав у Грузії

Нагадаємо, 16 березня на гірськолижному курорті в Гудаурі підйомник вийшов з ладу, влаштувавши "м'ясорубку" – людей розкидало по сторонах, багато постраждалих.

Теги: Новини Грузії Погода клімат
Джерело: 24 Канал
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