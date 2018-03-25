Помаранчевий сніг вкрив схили лижного курорту у Грузії: приголомшливі фото

Сніг помаранчево-персикового кольору випав на гірськолижному курорті Годердзі, що у Грузії.

19 березня на окупованих територіях Донбасу випав сніг аномального кольору – жовтого та оранжевого відтінків. Як повідомляє "Інтерфакс", у Грузії спостерігають подібне явище.

Читайте також: Як на Марсі: острів у Греції накрила потужна пилова буря

Через аномального кольору опади краєвиди в горах тепер дещо нагадують поверхню Марса. Зі слів місцевих синоптиків, причина забарвлення та ж, що і в Україні – сніг випав з піском і дрібним пилом, які були підняті піщаними бурями на півночі Африки і на Близькому Сході.

Сильні повітряні потоки перенесли їх в чорноморський регіон. Окрім того, пісок і дрібний пил не лише випадають разом з опадами, але іноді і висить у повітрі. Зокрема, над кількома регіонами Грузії небо було затягнуте жовтим серпанком.

Помаранчевий сніг випав у Грузії

Помаранчевий сніг випав на гірськолижному курорті Годердзі

Помаранчевий сніг випав на гірськолижному курорті Годердзі

Помаранчевий сніг випав у Грузії

Нагадаємо, 16 березня на гірськолижному курорті в Гудаурі підйомник вийшов з ладу, влаштувавши "м'ясорубку" – людей розкидало по сторонах, багато постраждалих.