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Рятувальники попередили про льодохід на водоймах України

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На річках України починається льодохід
На річках України починається льодохід / Фото з вільних мереж

На річках і водосховищах України починається льодохід. Зокрема, на водоймах очікується поступове ослаблення льодоставу, на річках Правобережжя – руйнування і очищення від льоду.

Про це повідомила Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники уточнили, що 25-26 березня на українській ділянці Дунаю біля Вилкового (Одеська область) рівень води може коливатися в межах 160-170 сантиметрів над нулем поста (перевищення позначки затоплення понижених незаселених ділянок міста).

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При цьому станом на 8:00 годину суботи, 24 березня. рівень води становив 160 сантиметрів над нулем поста.

Також зазначається, що з 27 березня на дніпровських водосховищах (окрім Каховського водосховища, де льодові явища відсутні) очікується початок льодоходу.

Теги: Новини України ДСНС Погода
Джерело: 24 Канал
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