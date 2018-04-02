Погода в Страстную неделю: какой будет погода в Украине перед Пасхой

В Страстную неделю, самую важную для христиан неделю перед Пасхой, в Украину наконец вернется настоящая весна.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, только во вторник, 3 апреля, в восточных областях Украины могут пройти дожди и будет довольно прохладно.

Читайте также: Страстная неделя-2018: что можно есть

В остальных областях, начиная со вторника и до самой Пасхи будет сухо, солнечно и тепло.

В среду, 4 апреля, в западных областях температура воздуха может подняться до 20 градусов тепла, что довольно много, по сравнению с 2-3 градусами днем ​​в понедельник.

В Чистый четверг, 5 апреля, по прогнозам синоптиков также будет тепло и солнечно по всей территории Украины, поэтому можно смело браться за уборку и мытье окон.

В Страстную пятницу, 6 апреля, Укргидрометцентр прогнозирует дожди в западных областях, на остальной территории Украины никаких осадков пока не обещают.

Что касается предпасхальной субботы, что в этом году приходится на большой христианский праздник Благовещения, 7 апреля то в этот день по прогнозам синоптиков во всех областях прогнозируется сухая и теплая погода с комфортной температурой воздуха 15-19 градусов.



На Пасху, 8 апреля, как прогнозируют метеорологи, в Украине должна сохраниться приятная солнечная погода, которая добавит украинцам праздничного настроения.