Прогноз погоди на 2 квітня: Україну заллють дощі та мокрий сніг
Погода в Україні у понеділок 2 квітня, буде дощовою, прохолодною, а у західних регіонах ймовірний мокрий сніг. Водночас у південних та східних областях буде тепло.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
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"2 квітня весна знову вибрикне похолоданням та навіть мокрим снігом", – зазначила вона.
За словами Діденко, на заході та у північних областях температура повітря становитиме +3+9 градусів, а в ночі на градусниках очікуються навіть невеликі "мінуси".
Проте на сході, у центрі та на півдні погода ще залишиться теплою, +9+15 градусів.
Загалом на усій території України пройдуть дощі. Лише в Одеській та Миколаївській області буде хмарно, проте без опадів.
Прогноз погоди на понеділок, 2 квітня, у містах України:
Ужгород – +7…+9
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +3…+5
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +4…+6
Рівне – +4…+6
Житомир – +4…+6
Вінниця – +7…+9
Одеса – +11…+13
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +12…+14
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +9…+11
Черкаси – +8…+10
Чернігів – +5…+7
Суми – +6…+8
Полтава – +10…+12
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +11…+13
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +11…+13
Харків – +11…+13
Київ – +6…+8
Прогноз погоди на 2 квітня від Укргідрометцентру