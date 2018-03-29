В Україні у квітні випаде сніг: названі дати

Погода в Україні у квітні принесе опади у вигляді снігу. Так, 2-3 квітня Україна перебуватиме під впливом холодного циклону.

Про це в коментарі виданню "Апостроф" розповів начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

"Люди відчують суттєве похолодання у всіх регіонах. У західних областях – дощ з мокрим снігом в ніч із 2 на 3 квітня і цілий день 3 квітня. Вночі очікується близько 0 градусів, а денна температура складе близько 5 градусів тепла", – розповів Білик.

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Він також зазначив, що 2 та 3 квітня в Україні очікується сильний північно-західний поривчастий вітер швидкість 10-15 метрів на секунду.

Проте вже з 4 квітня в Україні настане справжнє весняне тепло. Про опади 2 квітня повідомив і народний синоптик Леонід Горбань.

"Але це буде не такий сніг, як сьогодні. Буде трішки снігу з дощем плюс додасться ще й вітер", – розповів він.