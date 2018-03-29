В Украине в апреле выпадет снег: названы даты

Погода в Украине в апреле принесет осадки в виде снега. Так, 2-3 апреля Украина будет находиться под влиянием холодного циклона.

Об этом в комментарии изданию "Апостроф" рассказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

"Люди почувствуют существенное похолодание во всех регионах. В западных областях – дождь с мокрым снегом в ночь со 2 на 3 апреля и целый день 3 апреля. Ночью ожидается около 0 градусов, а дневная температура составит около 5 градусов тепла", – рассказал Билык.

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Он также отметил, что 2 и 3 апреля в Украине ожидается сильный северо-западный порывистый ветер скорость 10-15 метров в секунду.

Однако уже с 4 апреля в Украине наступит настоящее весеннее тепло. Об осадках 2 апреля сообщил и народный синоптик Леонид Горбань.

"Но это будет не такой снег, как сегодня. Будет немного снега с дождем плюс добавится еще и ветер", – рассказал он.