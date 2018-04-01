Прогноз погоды на 2 апреля: Украину зальют дожди и мокрый снег
Погода в Украине в понедельник, 2 апреля, будет дождливой, прохладной, а в западных регионах вероятен мокрый снег. В то же время в южных и восточных областях будет тепло.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Читайте также: В Украине в апреле выпадет снег: названы даты
"2 апреля весна опять выбрыкнет похолоданием и даже мокрым снегом", – отметила она.
По словам Диденко, на западе и в северных областях температура воздуха составит +3...+9 градусов, а ночью на градусниках ожидаются даже небольшие "минусы".
Однако на востоке, в центре и на юге погода останется теплой, +9...+15 градусов.
В целом на всей территории Украины пройдут дожди. Только в Одесской и Николаевской области будет облачно, однако без осадков.
Прогноз погоды на понедельник, 2 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +7...+9
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +4...+6
Винница – +7...+9
Одесса – +11...+13
Николаев – +12...+14
Херсон – +12...+14
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +8...+10
Чернигов – +5...+7
Сумы – +6...+8
Полтава – +10...+12
Днепр – +11...+13
Запорожье – +11...+13
Донецк – +11...+13
Луганск – +11...+13
Харьков – +11...+13
Киев – +6...+8
Прогноз погоды на 2 апреля от Укргидрометцентра