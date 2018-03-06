Прогноз погоды на 6 марта: в Украине резко потеплеет
Погода в Украине во вторник, 6 марта, будет теплее, в сравнение с предыдущими днями. В некоторых регионах будет плюсовая температура, но с осадками. На востоке минусовая температура, зато без осадков.
Об этом говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
Отмечается, что в западных областях – Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Волынской, Тернопольской – будет около +2 ... 4, в Ужгороде – до +7. Однако в этих областях будут осадки.
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Также тепло будет и на юге страны. В Одессе будет до +5, но тоже с осадками. Зато в Херсонской, Николаевской области и в Крыму – плюсовая температура и без осадков.
Северная, центральная и восточная Украина будет еще с минусовой погодой днем. Однако если днем температура будет около -2, то ночью температура опустится в некоторых областях до -14 ... -16.
Прогноз погоды на вторник, 6 марта, в городах Украины:
Ужгород – + 5 ... + 7
Львов – + 2 ... + 4
Ивано-Франковск –- +2 ... +4
Тернополь – + 1 ... + 3
Черновцы – +2 ... +4
Хмельницкий – 0 ... + 2
Луцк – + 1 ... + 3
Ровно – + 1 ... + 4
Житомир – -1 ... + 1
Винница – -1 ... + 1
Одесса – +3 ... + 5
Николаев – + 2 ... + 4
Херсон – + 1 ... + 3
Симферополь – +6 ... +8
Кропивницкий – -1 ... + 1
Черкассы – 0 ... -2
Чернигов – -1 ... -3
Сумы – -2 ... -4
Полтава – -1 ... -3
Днепр – -2 ... -4
Запорожье – -1 ... + 1
Донецк – -1 ... -3
Луганск – -2 ... -4
Харьков – -2 ... -4
Киев – -1 ... + 1
Погода в Украине в вторник, 6 марта