Прогноз погоды на 6 марта: в Украине резко потеплеет

Погода в Украине во вторник, 6 марта, будет теплее, в сравнение с предыдущими днями. В некоторых регионах будет плюсовая температура, но с осадками. На востоке минусовая температура, зато без осадков.

Об этом говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Отмечается, что в западных областях – Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Волынской, Тернопольской – будет около +2 ... 4, в Ужгороде – до +7. Однако в этих областях будут осадки.

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Также тепло будет и на юге страны. В Одессе будет до +5, но тоже с осадками. Зато в Херсонской, Николаевской области и в Крыму – плюсовая температура и без осадков.

Северная, центральная и восточная Украина будет еще с минусовой погодой днем. Однако если днем ​​температура будет около -2, то ночью температура опустится в некоторых областях до -14 ... -16.

Прогноз погоды на вторник, 6 марта, в городах Украины:

Ужгород – + 5 ... + 7

Львов – + 2 ... + 4

Ивано-Франковск –- +2 ... +4

Тернополь – + 1 ... + 3

Черновцы – +2 ... +4

Хмельницкий – 0 ... + 2

Луцк – + 1 ... + 3

Ровно – + 1 ... + 4

Житомир – -1 ... + 1

Винница – -1 ... + 1

Одесса – +3 ... + 5

Николаев – + 2 ... + 4

Херсон – + 1 ... + 3

Симферополь – +6 ... +8

Кропивницкий – -1 ... + 1

Черкассы – 0 ... -2

Чернигов – -1 ... -3

Сумы – -2 ... -4

Полтава – -1 ... -3

Днепр – -2 ... -4

Запорожье – -1 ... + 1

Донецк – -1 ... -3

Луганск – -2 ... -4

Харьков – -2 ... -4

Киев – -1 ... + 1



Погода в Украине в вторник, 6 марта