Прогноз погоди на 6 березня: в Україні різко потепліє
Погода в Україні у вівторок, 6 березня, буде теплішою, в порівняння з попередніми днями. У деяких регіонах буде плюсовая температура, але з опадами. На сході мінусова температура, зате без опадів.
Про це йдеться на сайті Українського гідрометцентру.
Зазначається, що у західних областях – Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Волинській, Тернопільській – буде близько +2…+4, в Ужгороді – до +7. Однак в цих областях будуть опади.
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Також тепло буде і на півдні країни. в Одесі буде до +5, але теж з опадами. Зате у Херсонські, Миколаївській області та у Криму – плюсова температура та без опадів.
Північна, центральна та східна Україна буде ще з мінусовою погодою вдень. Однак якщо вдень температура буде близько -2, то вночі температура опуститься в деяких областях до -14…-16.
Прогноз погоди на вівторок, 6 березня, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +1…+3
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – +1…+3
Рівне – +1…+4
Житомир – -1…+1
Вінниця – -1…+1
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +1…+3
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – 0…-2
Чернігів – -1…-3
Суми – -2…-4
Полтава – -1…-3
Дніпро – -2…-4
Запоріжжя – -1…+1
Донецьк – -1…-3
Луганськ – -2…-4
Харків – -2…-4
Київ – -1…+1
Погода в Україні у вівторок, 6 березня