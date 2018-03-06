Прогноз погоди на 6 березня: в Україні різко потепліє

Погода в Україні у вівторок, 6 березня, буде теплішою, в порівняння з попередніми днями. У деяких регіонах буде плюсовая температура, але з опадами. На сході мінусова температура, зате без опадів.

Про це йдеться на сайті Українського гідрометцентру.

Зазначається, що у західних областях – Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Волинській, Тернопільській – буде близько +2…+4, в Ужгороді – до +7. Однак в цих областях будуть опади.

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Також тепло буде і на півдні країни. в Одесі буде до +5, але теж з опадами. Зате у Херсонські, Миколаївській області та у Криму – плюсова температура та без опадів.

Північна, центральна та східна Україна буде ще з мінусовою погодою вдень. Однак якщо вдень температура буде близько -2, то вночі температура опуститься в деяких областях до -14…-16.

Прогноз погоди на вівторок, 6 березня, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – +2…+4

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +1…+3

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – +1…+3

Рівне – +1…+4

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – 0…-2

Чернігів – -1…-3

Суми – -2…-4

Полтава – -1…-3

Дніпро – -2…-4

Запоріжжя – -1…+1

Донецьк – -1…-3

Луганськ – -2…-4

Харків – -2…-4

Київ – -1…+1

Погода в Україні у вівторок, 6 березня