Прогноз погоды на 7 марта: дожди и мокрый снег, но на юге +15

Погода в Украине в среду, 7 марта, уже по-настоящему будет напоминать весеннюю, хотя с дождями и иногда даже со снегом. Правда, в южных областях ожидают даже до +15 тепла.

Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

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Она объясняет, что хотя холодный воздух и тяжелее, он все равно будет мягко выжиматься теплыми воздушными массами с юга.

В большинстве областей Украины в течение дня температура воздуха будет колебаться от -4 до +4.

Холоднее всего будет на Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Полтавщине — ночью ожидается -7-12 градусов, однако днем ​​столбики термометров поднимутся до нуля.

Выше всего температура поднимется в южных областях, где в Крыму будет даже +15.

А в восточных областях, в Днепре, Полтаве и окружающих районах стоит готовиться к дождям, мокрому снегу и сильному штормовому ветру.

В Киеве в среду также дождь и мокрый снег, порывистый ветер, ночью -1-3 градусов, днем ​​около нуля.

Прогноз погоды на среду, 7 марта, в городах Украины:

Ужгород — +4...+6

Львов — +4...+6

Ивано-Франковск — +3...+5

Тернополь — +4...+6

Черновцы — +4...+6

Хмельницкий — +3...+5

Луцк — +3...+5

Ровно — +3...+5

Житомир — 0...+2

Винница — +1...+3

Одесса — +8...+10

Николаев — +5...+7

Херсон — +6...+8

Симферополь — +13...+15

Кропивницкий — +1...+3

Черкассы — +1...+3

Чернигов — 0...-2

Сумы — -1...-3

Полтава — -1...-3

Днепр — +3...+5

Запорожье — +4...+6

Донецк — +1...+3

Луганск — +2...+4

Харьков — 0...+2

Киев — -1...+1



Прогноз погоды в Украине на среду 7 марта