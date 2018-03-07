Прогноз погоды на 7 марта: дожди и мокрый снег, но на юге +15
Погода в Украине в среду, 7 марта, уже по-настоящему будет напоминать весеннюю, хотя с дождями и иногда даже со снегом. Правда, в южных областях ожидают даже до +15 тепла.
Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
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Она объясняет, что хотя холодный воздух и тяжелее, он все равно будет мягко выжиматься теплыми воздушными массами с юга.
В большинстве областей Украины в течение дня температура воздуха будет колебаться от -4 до +4.
Холоднее всего будет на Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Полтавщине — ночью ожидается -7-12 градусов, однако днем столбики термометров поднимутся до нуля.
Выше всего температура поднимется в южных областях, где в Крыму будет даже +15.
А в восточных областях, в Днепре, Полтаве и окружающих районах стоит готовиться к дождям, мокрому снегу и сильному штормовому ветру.
В Киеве в среду также дождь и мокрый снег, порывистый ветер, ночью -1-3 градусов, днем около нуля.
Прогноз погоды на среду, 7 марта, в городах Украины:
Ужгород — +4...+6
Львов — +4...+6
Ивано-Франковск — +3...+5
Тернополь — +4...+6
Черновцы — +4...+6
Хмельницкий — +3...+5
Луцк — +3...+5
Ровно — +3...+5
Житомир — 0...+2
Винница — +1...+3
Одесса — +8...+10
Николаев — +5...+7
Херсон — +6...+8
Симферополь — +13...+15
Кропивницкий — +1...+3
Черкассы — +1...+3
Чернигов — 0...-2
Сумы — -1...-3
Полтава — -1...-3
Днепр — +3...+5
Запорожье — +4...+6
Донецк — +1...+3
Луганск — +2...+4
Харьков — 0...+2
Киев — -1...+1
Прогноз погоды в Украине на среду 7 марта