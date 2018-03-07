Прогноз погоди на 7 березня: дощі та мокрий сніг, але на півдні +15
Погода в Україні у середу, 7 березня, вже по-справжньому нагадуватиме весняну, хоча й дощами та подекуди навіть зі снігом. Щоправда, у південних областях очікують навіть до +15 тепла.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
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Вона пояснює, що хоча холодне повітря й важче, воно все одно буде лагідно витискатися теплими повітряними масами із півдня.
У більшості областей України впродовж дня температура повітря коливатиметься від -4 до +4.
Холодніше буде на Харківщині, Сумщині, Луганщині, Полтавщині – вночі очікується -7-12 градусів, проте вдень стовпчики термометрів піднімуться навіть до нуля.
Найвище температура підніметься у південних областях, де у Криму буде навіть +15.
А в східних областях, у Дніпрі, Полтаві та навколишніх районах варто готуватись до дощів, мокрого снігу і сильного штормового вітру.
У Києві у середу також дощ та мокрий сніг, поривчастий вітер, вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля.
Прогноз погоди на середу, 7 березня, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +3…+5
Рівне – +3…+5
Житомир – 0…+2
Вінниця – +1…+3
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +13…+15
Кропивницький – +1…+3
Черкаси – +1…+3
Чернігів – 0…-2
Суми – -1…-3
Полтава – -1…-3
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +1…+3
Луганськ – +2…+4
Харків – 0…+2
Київ – -1…+1
Прогноз погоди в Україні на середу 7 березня