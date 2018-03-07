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Прогноз погоди на 7 березня: дощі та мокрий сніг, але на півдні +15

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Погода в Україні на середу, 7 березня
Погода в Україні на середу, 7 березня / Getty images

Погода в Україні у середу, 7 березня, вже по-справжньому нагадуватиме весняну, хоча й дощами та подекуди навіть зі снігом. Щоправда, у південних областях очікують навіть до +15 тепла.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

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Вона пояснює, що хоча холодне повітря й важче, воно все одно буде лагідно витискатися теплими повітряними масами із півдня.

У більшості областей України впродовж дня температура повітря коливатиметься від -4 до +4.

Холодніше буде на Харківщині, Сумщині, Луганщині, Полтавщині – вночі очікується -7-12 градусів, проте вдень стовпчики термометрів піднімуться навіть до нуля.

Найвище температура підніметься у південних областях, де у Криму буде навіть +15.

А в східних областях, у Дніпрі, Полтаві та навколишніх районах варто готуватись до дощів, мокрого снігу і сильного штормового вітру.

У Києві у середу також дощ та мокрий сніг, поривчастий вітер, вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля.

Прогноз погоди на середу, 7 березня, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +3…+5

Рівне – +3…+5

Житомир – 0…+2

Вінниця – +1…+3

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +13…+15

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – +1…+3

Чернігів – 0…-2

Суми – -1…-3

Полтава – -1…-3

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +1…+3

Луганськ – +2…+4

Харків – 0…+2

Київ – -1…+1

Прогноз погоди в Україні на середу 7 березня

Прогноз погоди в Україні на середу 7 березня

Теги: Новини України Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
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