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Прогноз погоды на 7 апреля: антициклон "заблокирует" дожди и принесет солнечную теплую погоду

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Погода в Украине в субботу 7 апреля
Погода в Украине в субботу 7 апреля

Погода в Украине в субботу, 7 апреля, будет солнечной и теплой – до +19 градусов тепла.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook, украинцы пойдут святить пасочки в очень хорошую солнечную погоду.

"Мудрый антициклон Лео в течение 7-8 апреля блокирует любые дождевые выпады, ослабит напряжение между украинским обществом и атмосферой, на которую в последнее время было много нареканий. И поэтому и днем, 7 апреля, ночью 7 апреля на Западе и Севере немного покапает)", – отметила она.

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Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +4...+12 градусов. Днем на Севере и Западе – до +10...+14 градусов, на Юге – до +16...+22 градусов, на Востоке и в Центре – до +12...+16 градусов тепла.

В Киеве ближайшей ночью немного может покапать дождик, днем в субботу – сухо, свежо, +10...+12 градусов,
– добавила Диденко.

Прогноз погоды на субботу, 7 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +17...+19

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +13...+15

Ровно – +12...+14

Житомир – +13...+15

Винница – +14...+16

Одесса – +15...+17

Николаев – +17...+19

Херсон – +15...+17

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +11...+13

Сумы – +12...+14

Полтава – +13...+15

Днепр – +16...+18

Запорожье – +15...+17

Донецк – +17...+19

Луганск – +17...+19

Харьков – +15...+17

Киев – +12...+14

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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