Прогноз погоды на 7 мая: в Украине будет холодно, ветрено и мокро
Погода в Украине в четверг, 7 мая, будет прохладной и дождливой. Днем температура воздуха будет в пределах от +11 до +16 градусов тепла, а ночью опустится до +3 градусов. Синоптики предупреждают о дождях, грозах и штормовом ветре.
Ближайшей ночью непогоду следует ожидать в западных и северных областях, а также на Харьковщине, Полтавщине, Винничине и в районах Кропивницкого и Черкасс, сообщила Наталья Диденко в фейсбуке.
В Карпатах и прикарпатских регионах местами возможен мокрый снег и снег, ночью возможен мороз до -3 градусов.
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Днем непогода переместится на восточные области. Дожди вероятны в Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях. В центральных и южных областях – незначительные дожди.
Запад завтра днем вздохнет немного легче, хотя в западных областях местами небольшие осадки возможны,
– добавила Диденко.
Ветер в Украине северо-западного и западного направления. В западных областях, местами на Севере, Юге и в Центре – штормовые порывы. Наталья Диденко отмечает, что в целом "завтрашние украинские контрасты – от 6 градусов мороза до 20 тепла".
В Киеве, 7 мая, будет холодно и влажно. Ближайшей ночью +4...+6 градусов тепла, а днем +10...+13 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 7 мая, в городах Украины:
Ужгород – +12...+14
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +13...+15
Ровно – +13...+15
Житомир – +12...+14
Винница – +12...+14
Одесса – +12...+14
Николаев – +13...+15
Херсон – +15...+17
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +12....+14
Сумы – +14...+16
Полтава – +14...+16
Днепр – +15...+17
Запорожье – +16...+18
Донецк – +16...+18
Луганск +18...+20
Харьков – +15...+17
Киев – +11...+13