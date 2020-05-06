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      Прогноз погоды на 7 мая: в Украине будет холодно, ветрено и мокро

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      Погода 7 мая 2020, Украина – какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 7 мая / Pinterest

      Погода в Украине в четверг, 7 мая, будет прохладной и дождливой. Днем температура воздуха будет в пределах от +11 до +16 градусов тепла, а ночью опустится до +3 градусов. Синоптики предупреждают о дождях, грозах и штормовом ветре.

      Ближайшей ночью непогоду следует ожидать в западных и северных областях, а также на Харьковщине, Полтавщине, Винничине и в районах Кропивницкого и Черкасс, сообщила Наталья Диденко в фейсбуке.

      В Карпатах и прикарпатских регионах местами возможен мокрый снег и снег, ночью возможен мороз до -3 градусов.

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      Днем непогода переместится на восточные области. Дожди вероятны в Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях. В центральных и южных областях – незначительные дожди.

      Запад завтра днем вздохнет немного легче, хотя в западных областях местами небольшие осадки возможны,
      – добавила Диденко.

      Ветер в Украине северо-западного и западного направления. В западных областях, местами на Севере, Юге и в Центре – штормовые порывы. Наталья Диденко отмечает, что в целом "завтрашние украинские контрасты – от 6 градусов мороза до 20 тепла".

      В Киеве, 7 мая, будет холодно и влажно. Ближайшей ночью +4...+6 градусов тепла, а днем +10...+13 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 7 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +12...+14

      Львов – +12...+14

      Ивано-Франковск – +12...+14

      Тернополь – +12...+14

      Черновцы – +11...+13

      Хмельницкий – +12...+14

      Луцк – +13...+15

      Ровно – +13...+15

      Житомир – +12...+14

      Винница – +12...+14

      Одесса – +12...+14

      Николаев – +13...+15

      Херсон – +15...+17

      Симферополь – +15...+17

      Кропивницкий – +13...+15

      Черкассы – +13...+15

      Чернигов – +12....+14

      Сумы – +14...+16

      Полтава – +14...+16

      Днепр – +15...+17

      Запорожье – +16...+18

      Донецк – +16...+18

      Луганск +18...+20

      Харьков – +15...+17

      Киев – +11...+13

      погода 7 травня синоптик прогноз
      Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 7 мая в Украине

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
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