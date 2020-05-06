Прогноз погоды на 7 мая: в Украине будет холодно, ветрено и мокро

Погода в Украине в четверг, 7 мая, будет прохладной и дождливой. Днем температура воздуха будет в пределах от +11 до +16 градусов тепла, а ночью опустится до +3 градусов. Синоптики предупреждают о дождях, грозах и штормовом ветре.

Ближайшей ночью непогоду следует ожидать в западных и северных областях, а также на Харьковщине, Полтавщине, Винничине и в районах Кропивницкого и Черкасс, сообщила Наталья Диденко в фейсбуке.

В Карпатах и прикарпатских регионах местами возможен мокрый снег и снег, ночью возможен мороз до -3 градусов.

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Днем непогода переместится на восточные области. Дожди вероятны в Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях. В центральных и южных областях – незначительные дожди.

Запад завтра днем вздохнет немного легче, хотя в западных областях местами небольшие осадки возможны,

– добавила Диденко.

Ветер в Украине северо-западного и западного направления. В западных областях, местами на Севере, Юге и в Центре – штормовые порывы. Наталья Диденко отмечает, что в целом "завтрашние украинские контрасты – от 6 градусов мороза до 20 тепла".

В Киеве, 7 мая, будет холодно и влажно. Ближайшей ночью +4...+6 градусов тепла, а днем +10...+13 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 7 мая, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +12...+14

Николаев – +13...+15

Херсон – +15...+17

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +12....+14

Сумы – +14...+16

Полтава – +14...+16

Днепр – +15...+17

Запорожье – +16...+18

Донецк – +16...+18

Луганск +18...+20

Харьков – +15...+17

Киев – +11...+13



Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 7 мая в Украине