Прогноз погоди на 7 травня: в Україні буде холодно, вітряно та мокро

Погода в Україні у четвер, 7 травня, буде прохолодною та дощовою. Вдень температура повітря буде у межах від +11 до +16 градусів тепла, а вночі опуститься до +3 градусів. Синоптики попереджають про дощі, грози та штормовий вітер.

Найближчої ночі негоду слід очікувати у західних та північних областях, а також на Харківщині, Полтавщині, Вінниччині та у районах Кропивницького і Черкас, повідомила Наталка Діденко у фейсбуці.

У Карпатах та прикарпатських регіонах подекуди можливий мокрий сніг та сніг, вночі можливо до -3 градусів морозу.

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Вдень негода переміститься на східні області. Дощі ймовірні на Київщині, Житомирщині, Вінниччині та Одещині. У центральних та південних областях – незначні дощі.

Захід завтра вдень трохи зітхне легше, хоча у західних областях місцями невеликі опади можливі,

– додала Діденко.

Вітер в Україні буде північно-західного та західного напрямку. У західних областях, місцями на Півночі, Півдні та в Центрі – штормові пориви. Наталка Діденко зазначає, що загалом "завтрашні українські контрасти – від 6 градусів морозу до 20 тепла".

У Києві, 7 травня, буде холодно та волого. Найближчої ночі +4...+6 градусів тепла, а вдень +10...+13 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 7 травня, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +11…+13

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +13…+15

Рівне – +13…+15

Житомир – +12…+14

Вінниця – +12…+14

Одеса – +12…+14

Миколаїв – +13…+15

Херсон – +15…+17

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +13…+15

Черкаси – +13…+15

Чернігів – +12….+14

Суми – +14…+16

Полтава – +14…+16

Дніпро – +15…+17

Запоріжжя – +16…+18

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +18…+20

Харків – +15…+17

Київ – +11…+13



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 7 травня в Україні