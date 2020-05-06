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      Прогноз погоди на 7 травня: в Україні буде холодно, вітряно та мокро

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      Погода 7 травня 2020, Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 7 травня / Pinterest

      Погода в Україні у четвер, 7 травня, буде прохолодною та дощовою. Вдень температура повітря буде у межах від +11 до +16 градусів тепла, а вночі опуститься до +3 градусів. Синоптики попереджають про дощі, грози та штормовий вітер.

      Найближчої ночі негоду слід очікувати у західних та північних областях, а також на Харківщині, Полтавщині, Вінниччині та у районах Кропивницького і Черкас, повідомила Наталка Діденко у фейсбуці.

      У Карпатах та прикарпатських регіонах подекуди можливий мокрий сніг та сніг, вночі можливо до -3 градусів морозу.

      До теми На Заході України випав сніг з дощем: фото і відео

      Вдень негода переміститься на східні області. Дощі ймовірні на Київщині, Житомирщині, Вінниччині та Одещині. У центральних та південних областях – незначні дощі.

      Захід завтра вдень трохи зітхне легше, хоча у західних областях місцями невеликі опади можливі,
      – додала Діденко.

      Вітер в Україні буде північно-західного та західного напрямку. У західних областях, місцями на Півночі, Півдні та в Центрі – штормові пориви. Наталка Діденко зазначає, що загалом "завтрашні українські контрасти – від 6 градусів морозу до 20 тепла".

      У Києві, 7 травня, буде холодно та волого. Найближчої ночі +4...+6 градусів тепла, а вдень +10...+13 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 7 травня, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +12…+14

      Івано-Франківськ – +12…+14

      Тернопіль – +12…+14

      Чернівці – +11…+13

      Хмельницький – +12…+14

      Луцьк – +13…+15

      Рівне – +13…+15

      Житомир – +12…+14

      Вінниця – +12…+14

      Одеса – +12…+14

      Миколаїв – +13…+15

      Херсон – +15…+17

      Сімферополь – +15…+17

      Кропивницький – +13…+15

      Черкаси – +13…+15

      Чернігів – +12….+14

      Суми – +14…+16

      Полтава – +14…+16

      Дніпро – +15…+17

      Запоріжжя – +16…+18

      Донецьк – +16…+18

      Луганськ – +18…+20

      Харків – +15…+17

      Київ – +11…+13

      погода 7 травня синоптик прогноз
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 7 травня в Україні

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
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