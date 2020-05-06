Прогноз погоди на 7 травня: в Україні буде холодно, вітряно та мокро
Погода в Україні у четвер, 7 травня, буде прохолодною та дощовою. Вдень температура повітря буде у межах від +11 до +16 градусів тепла, а вночі опуститься до +3 градусів. Синоптики попереджають про дощі, грози та штормовий вітер.
Найближчої ночі негоду слід очікувати у західних та північних областях, а також на Харківщині, Полтавщині, Вінниччині та у районах Кропивницького і Черкас, повідомила Наталка Діденко у фейсбуці.
У Карпатах та прикарпатських регіонах подекуди можливий мокрий сніг та сніг, вночі можливо до -3 градусів морозу.
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Вдень негода переміститься на східні області. Дощі ймовірні на Київщині, Житомирщині, Вінниччині та Одещині. У центральних та південних областях – незначні дощі.
Захід завтра вдень трохи зітхне легше, хоча у західних областях місцями невеликі опади можливі,
– додала Діденко.
Вітер в Україні буде північно-західного та західного напрямку. У західних областях, місцями на Півночі, Півдні та в Центрі – штормові пориви. Наталка Діденко зазначає, що загалом "завтрашні українські контрасти – від 6 градусів морозу до 20 тепла".
У Києві, 7 травня, буде холодно та волого. Найближчої ночі +4...+6 градусів тепла, а вдень +10...+13 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 7 травня, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +11…+13
Хмельницький – +12…+14
Луцьк – +13…+15
Рівне – +13…+15
Житомир – +12…+14
Вінниця – +12…+14
Одеса – +12…+14
Миколаїв – +13…+15
Херсон – +15…+17
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +13…+15
Черкаси – +13…+15
Чернігів – +12….+14
Суми – +14…+16
Полтава – +14…+16
Дніпро – +15…+17
Запоріжжя – +16…+18
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +18…+20
Харків – +15…+17
Київ – +11…+13