Прогноз погоды на 8 марта: тепло и солнце окутают Западную Украину
Погода в Украине в четверг, 8 марта, будет по-весеннему теплой, так как дневная температура воздуха почти ни в одной области не будет опускаться ниже нуля. Так, на западе и юге Украины погода будет солнечной, а в центре, на севере и востоке ожидаются осадки.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она уточнила, что в южных и западных областях Украины температура воздуха днем составит +4...+9 градусов, в южных областях – до +11, в Крыму – до +14 градусов. В то же время по данным Укргидрометцентра, на севере в четверг ожидается от -1 до +2 градусов, а на востоке– +2...+5 градусов.
Читайте также: Как правильно падать во время гололеда: совет от медиков
По данным синоптика, 8 марта в Украине ожидаются туманы, на северо-востоке выпадут дождь и мокрый снег, зацепит и Киевщину, Днепр, Черкащину, местами опасный гололед, гололедица.
В Киеве в четверг погода будет облачной. Что касается осадков, то они возможны утром. Температура воздуха днем ожидается +1...+3 градуса.
Учитывая, что впереди много выходных и многие выберутся в дорогу – обратите внимание на состояние дорог, влажную погоду, усиление туманов, ухудшение видимости до 300 метров и ниже, гололед и опасное подмерзание дорог и тротуаров ночью и утром,
– предостерегла Диденко.
Прогноз погоды на четверг, 8 марта, в городах Украины:
Ужгород – +8...+10
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +7...+9
Ровно – +6...+8
Житомир – +2...+4
Винница – +4...+6
Одесса – +9...+11
Николаев – +7...+9
Херсон – +6...+8
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +3...+4
Чернигов – 0...+2
Сумы – -1...+1
Полтава – 0...+2
Днепр – +3...+5
Запорожье – +6...+8
Донецк – +3...+5
Луганск – +2...+4
Харьков – 0...+2
Киев – +1...+3