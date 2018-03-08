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Прогноз погоды на 8 марта: тепло и солнце окутают Западную Украину

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Прогноз погоды на четверг, 8 марта
Прогноз погоды на четверг, 8 марта / Фото из открытых источников

Погода в Украине в четверг, 8 марта, будет по-весеннему теплой, так как дневная температура воздуха почти ни в одной области не будет опускаться ниже нуля. Так, на западе и юге Украины погода будет солнечной, а в центре, на севере и востоке ожидаются осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она уточнила, что в южных и западных областях Украины температура воздуха днем составит +4...+9 градусов, в южных областях – до +11, в Крыму – до +14 градусов. В то же время по данным Укргидрометцентра, на севере в четверг ожидается от -1 до +2 градусов, а на востоке– +2...+5 градусов.

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По данным синоптика, 8 марта в Украине ожидаются туманы, на северо-востоке выпадут дождь и мокрый снег, зацепит и Киевщину, Днепр, Черкащину, местами опасный гололед, гололедица.

В Киеве в четверг погода будет облачной. Что касается осадков, то они возможны утром. Температура воздуха днем ожидается +1...+3 градуса.

Учитывая, что впереди много выходных и многие выберутся в дорогу – обратите внимание на состояние дорог, влажную погоду, усиление туманов, ухудшение видимости до 300 метров и ниже, гололед и опасное подмерзание дорог и тротуаров ночью и утром,
– предостерегла Диденко.

Прогноз погоды на четверг, 8 марта, в городах Украины:

Ужгород – +8...+10

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +7...+9

Ровно – +6...+8

Житомир – +2...+4

Винница – +4...+6

Одесса – +9...+11

Николаев – +7...+9

Херсон – +6...+8

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +3...+4

Чернигов – 0...+2

Сумы – -1...+1

Полтава – 0...+2

Днепр – +3...+5

Запорожье – +6...+8

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – 0...+2

Киев – +1...+3

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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