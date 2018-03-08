Прогноз погоди на 8 березня: тепло та сонце огорнуть Західну Україну
Погода в Україні в четвер, 8 березня, буде по-весняному теплою, адже денна температура повітря майже в жодній області не опускатиметься нижче нуля. Так, на заході та півдні України погода буде сонячною, а в центрі, на півночі та сході очікуються опади.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Вона уточнила, що у південних та західних областях України температура повітря вдень становитиме +4+9 градусів, у південних областях – до +11, у Криму – до +14 градусів. Водночас за даними Укргідрометцентру, на півночі у четвер очікується від -1 до +2 градусів, а на сході – +2+5 градусів.
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За даними синоптика, 8 березня в Україні також очікуються тумани, на північному сході випадуть дощ та мокрий сніг, зачепить ще Київщину, Дніпро, Черкащину, місцями небезпечна ожеледь, ожеледиця.
У Києві в четвер погода буде хмарною. Щодо опадів, то вони можливі вранці. Температура повітря вдень очікується +1+3 градуси.
Враховуючи, що попереду чимало вихідних і багато хто вибереться у дорогу – зважте на стан доріг, вологу погоду, посилення туманів, погіршення видимості до 300 метрів і нижче, ожеледь та небезпечне підмерзання доріг та тротуарів вночі та вранці,
– застерегла Діденко.
Прогноз погоди на четвер, 8 березня, у містах України:
Ужгород – +8…+10
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +7…+9
Рівне – +6…+8
Житомир – +2…+4
Вінниця – +4…+6
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +7…+9
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +3…+4
Чернігів – 0…+2
Суми – -1…+1
Полтава – 0…+2
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +6…+8
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +2…+4
Харків – 0…+2
Київ – +1…+3