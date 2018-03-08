Прогноз погоди на 8 березня: тепло та сонце огорнуть Західну Україну

Погода в Україні в четвер, 8 березня, буде по-весняному теплою, адже денна температура повітря майже в жодній області не опускатиметься нижче нуля. Так, на заході та півдні України погода буде сонячною, а в центрі, на півночі та сході очікуються опади.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Вона уточнила, що у південних та західних областях України температура повітря вдень становитиме +4+9 градусів, у південних областях – до +11, у Криму – до +14 градусів. Водночас за даними Укргідрометцентру, на півночі у четвер очікується від -1 до +2 градусів, а на сході – +2+5 градусів.

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За даними синоптика, 8 березня в Україні також очікуються тумани, на північному сході випадуть дощ та мокрий сніг, зачепить ще Київщину, Дніпро, Черкащину, місцями небезпечна ожеледь, ожеледиця.

У Києві в четвер погода буде хмарною. Щодо опадів, то вони можливі вранці. Температура повітря вдень очікується +1+3 градуси.

Враховуючи, що попереду чимало вихідних і багато хто вибереться у дорогу – зважте на стан доріг, вологу погоду, посилення туманів, погіршення видимості до 300 метрів і нижче, ожеледь та небезпечне підмерзання доріг та тротуарів вночі та вранці,

– застерегла Діденко.

Прогноз погоди на четвер, 8 березня, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +7…+9

Рівне – +6…+8

Житомир – +2…+4

Вінниця – +4…+6

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +7…+9

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +3…+4

Чернігів – 0…+2

Суми – -1…+1

Полтава – 0…+2

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +2…+4

Харків – 0…+2

Київ – +1…+3