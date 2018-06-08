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Прогноз погоды на 9 июня: возможны дожди на юге и западе страны

31 Читати новину українською
Погода Украине на 9 июня
Погода Украине на 9 июня / 24 Канал

Погода в Украине на субботу, 9 июня, в большинстве областей Украины обещает быть сухой и даже жаркой.

Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

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Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в выходные дни погода на большей части Украины будет сухой, теплой, местами даже жаркой. Осадки с грозами следует ожидать на юге и западе страны.

Дожди и грозы наиболее вероятны в полосе Винницкая область-Черкасская область-кировоградская область-Полтавская область-Харьковщина вплоть до Луганской области. Затронет Одесскую и Киевскую область. На остальной территории - без осадков. Везде очень тепло, до жары, +25+30, на Востоке +20+25 градусов,
– пишет Наталья Диденко

Температуры воздуха 9 июня западных областях Украины составит от +26 до +29 градусов, в центральных областях – от +26 до +29 градусов, в северных – от +24 до +26 градусов, в южных – от +24 до +26 градусов и в восточных – от +24 до +27 градусов.

Скорость ветра в среднем в Украине будет достигать 3-8 метров в секунду.

Прогноз погоды на субботу, 9 июня, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +26...+28

Ровно – +26...+28

Житомир – +26...+28

Винница – +26...+28

Одесса – +24...+26

Николаев – +26...+28

Херсон –+25...+27

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +24...+26

Чернигов –+24...+26

Сумы – +23...+25

Полтава – +24...+26

Днепр – +25...+27

Запорожье – +24...+26

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +24...+26

Киев – +26...+28

погода в Україні, погода на 9 червня
Погода в Украине на 9 июня 2018 года

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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