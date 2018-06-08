Прогноз погоды на 9 июня: возможны дожди на юге и западе страны
Погода в Украине на субботу, 9 июня, в большинстве областей Украины обещает быть сухой и даже жаркой.
Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.
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Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в выходные дни погода на большей части Украины будет сухой, теплой, местами даже жаркой. Осадки с грозами следует ожидать на юге и западе страны.
Дожди и грозы наиболее вероятны в полосе Винницкая область-Черкасская область-кировоградская область-Полтавская область-Харьковщина вплоть до Луганской области. Затронет Одесскую и Киевскую область. На остальной территории - без осадков. Везде очень тепло, до жары, +25+30, на Востоке +20+25 градусов,
– пишет Наталья Диденко
Температуры воздуха 9 июня западных областях Украины составит от +26 до +29 градусов, в центральных областях – от +26 до +29 градусов, в северных – от +24 до +26 градусов, в южных – от +24 до +26 градусов и в восточных – от +24 до +27 градусов.
Скорость ветра в среднем в Украине будет достигать 3-8 метров в секунду.
Прогноз погоды на субботу, 9 июня, в городах Украины:
Ужгород – +27...+29
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +26...+28
Ровно – +26...+28
Житомир – +26...+28
Винница – +26...+28
Одесса – +24...+26
Николаев – +26...+28
Херсон –+25...+27
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +24...+26
Чернигов –+24...+26
Сумы – +23...+25
Полтава – +24...+26
Днепр – +25...+27
Запорожье – +24...+26
Донецк – +24...+26
Луганск – +24...+26
Харьков – +24...+26
Киев – +26...+28
Погода в Украине на 9 июня 2018 года