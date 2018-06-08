Прогноз погоди на 9 червня: можливі дощі на півдні та заході країни

Погода в Україні на суботу, 9 червня, у більшості областей України обіцяє бути сухою і навіть спекотною.

Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.

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Синоптик Наталка Діденко повідомила, що у вихідні дні погода на переважній частині України буде сухою, теплою, а подекуди навіть спекотною. Опади з грозами слід очікувати на півдні та заході країни.

Дощі та грози найбільш ймовірні в смузі Вінниччина-Черкащина-Кіровоградщина-Полтавщина-Харківщина аж до Луганської області. Зачепить Одеську та Київську область. На решті території - без опадів. Скрізь дуже тепло, до спеки, +25+30, на Сході +20+25 градусів,

– пише Наталка Діденко

Температури повітря 9 червня, то в західних областях України вона становитиме від +26 до +29 градусів, у центральних областях – від +26 до +29 градусів, у північних – від +24 до +26 градусів, у південних – від +24 до +26 градусів та у східних – від +24 до +27 градусів.

Швидкість вітру в середньому в Україні сягатиме 3-8 метрів на секунду.

Прогноз погоди на суботу, 9 червня, у містах України:

Ужгород – +27...+29

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +26...+28

Рівне – +26...+28

Житомир – +26...+28

Вінниця – +26...+28

Одеса – +24...+26

Миколаїв – +26...+28

Херсон –+25...+27

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +24...+26

Чернігів –+24...+26

Суми – +23...+25

Полтава – +24...+26

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +24...+26

Харків – +24...+26

Київ – +26…+28



Погода в Україні на 9 червня 2018 року