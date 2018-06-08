Прогноз погоди на 9 червня: можливі дощі на півдні та заході країни
Погода в Україні на суботу, 9 червня, у більшості областей України обіцяє бути сухою і навіть спекотною.
Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.
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Синоптик Наталка Діденко повідомила, що у вихідні дні погода на переважній частині України буде сухою, теплою, а подекуди навіть спекотною. Опади з грозами слід очікувати на півдні та заході країни.
Дощі та грози найбільш ймовірні в смузі Вінниччина-Черкащина-Кіровоградщина-Полтавщина-Харківщина аж до Луганської області. Зачепить Одеську та Київську область. На решті території - без опадів. Скрізь дуже тепло, до спеки, +25+30, на Сході +20+25 градусів,
– пише Наталка Діденко
Температури повітря 9 червня, то в західних областях України вона становитиме від +26 до +29 градусів, у центральних областях – від +26 до +29 градусів, у північних – від +24 до +26 градусів, у південних – від +24 до +26 градусів та у східних – від +24 до +27 градусів.
Швидкість вітру в середньому в Україні сягатиме 3-8 метрів на секунду.
Прогноз погоди на суботу, 9 червня, у містах України:
Ужгород – +27...+29
Львів – +26...+28
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +26...+28
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +26...+28
Рівне – +26...+28
Житомир – +26...+28
Вінниця – +26...+28
Одеса – +24...+26
Миколаїв – +26...+28
Херсон –+25...+27
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +24...+26
Чернігів –+24...+26
Суми – +23...+25
Полтава – +24...+26
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +24...+26
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +24...+26
Харків – +24...+26
Київ – +26…+28
Погода в Україні на 9 червня 2018 року