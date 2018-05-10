Прогноз погоды на 10 мая: дожди с грозами охватят почти всю Украину
Погода в Украине 10 мая будет дождливой и принесет весенние грозы в большинство областей. При этом температура воздуха существенно не изменится, поэтому в четверг будет по-летнему тепло.
Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.
Так, солнечной и без осадков погода будет только на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Полтавщине. Температура воздуха в этих областях составит от +21 до +25 градусов.
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На западе Украины 10 мая прогнозируются грозовые дожди с ветром силой 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха ожидается на уровне +22+26 градусов.
Также дожди и грозы пройдут в Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях. Средняя дневная температура воздуха в этих областях составит +23+25 градусов.
Тем временем на юге и востоке Украины погода не будет отличаться от ситуаций на остальных территориях. Прогнозируются дожди с грозами и дневная температура воздуха от +21 до +24 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 10 мая, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +23...+25
Винница – +23...+25
Одесса – +21...+23
Николаев – +22...+24
Херсон – +21...+23
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +22...+24
Сумы – +21...+23
Полтава – +22...+24
Днепр – +23...+25
Запорожье – +21...+23
Донецк – +22...+24
Луганск – +21...+23
Харьков – +21...+23
Киев – +23...+25