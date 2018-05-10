Прогноз погоды на 10 мая: дожди с грозами охватят почти всю Украину

Погода в Украине 10 мая будет дождливой и принесет весенние грозы в большинство областей. При этом температура воздуха существенно не изменится, поэтому в четверг будет по-летнему тепло.

Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

Так, солнечной и без осадков погода будет только на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Полтавщине. Температура воздуха в этих областях составит от +21 до +25 градусов.

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На западе Украины 10 мая прогнозируются грозовые дожди с ветром силой 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха ожидается на уровне +22+26 градусов.

Также дожди и грозы пройдут в Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях. Средняя дневная температура воздуха в этих областях составит +23+25 градусов.

Тем временем на юге и востоке Украины погода не будет отличаться от ситуаций на остальных территориях. Прогнозируются дожди с грозами и дневная температура воздуха от +21 до +24 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 10 мая, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +23...+25

Винница – +23...+25

Одесса – +21...+23

Николаев – +22...+24

Херсон – +21...+23

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +22...+24

Сумы – +21...+23

Полтава – +22...+24

Днепр – +23...+25

Запорожье – +21...+23

Донецк – +22...+24

Луганск – +21...+23

Харьков – +21...+23

Киев – +23...+25



Прогноз погоды на 10 мая от Укргидрометцентра