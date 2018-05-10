Прогноз погоди на 10 травня: дощі з грозами охоплять майже всю Україну
Погода в Україні 10 травня буде дощовою та принесе весняні грози у більшість областей. При цьому температура повітря суттєво не зміниться, тож у четвер буде по-літньому тепло.
Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.
Так, сонячною та без опадів погода буде тільки на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Полтавщині. Температура повітря в цих областях становитиме від +21 до +25 градусів.
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На заході України 10 травня прогнозуються грозові дощі з вітром силою 5-10 метрів на секунду. Денна температура повітря очікується на рівні +22+26 градусів.
Також дощитиме і гримітимуть грози на Житомирщині, Черкащині та Кіровоградщині. Середня денна температура повітря у цих областях становитиме +23+25 градусів.
Тим часом на півдні та сході України погода не відрізнятиметься від ситуацій на решті територіях. Прогнозуються дощі з грозами і денна температура повітря від +21 до +24 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 10 травня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +23…+25
Вінниця – +23…+25
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +22…+24
Херсон – +21…+23
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +22…+24
Суми – +21…+23
Полтава – +22…+24
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +21…+23
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +21…+23
Харків – +21…+23
Київ – +23…+25