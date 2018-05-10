Прогноз погоди на 10 травня: дощі з грозами охоплять майже всю Україну

Погода в Україні 10 травня буде дощовою та принесе весняні грози у більшість областей. При цьому температура повітря суттєво не зміниться, тож у четвер буде по-літньому тепло.

Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.

Так, сонячною та без опадів погода буде тільки на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Полтавщині. Температура повітря в цих областях становитиме від +21 до +25 градусів.

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На заході України 10 травня прогнозуються грозові дощі з вітром силою 5-10 метрів на секунду. Денна температура повітря очікується на рівні +22+26 градусів.

Також дощитиме і гримітимуть грози на Житомирщині, Черкащині та Кіровоградщині. Середня денна температура повітря у цих областях становитиме +23+25 градусів.

Тим часом на півдні та сході України погода не відрізнятиметься від ситуацій на решті територіях. Прогнозуються дощі з грозами і денна температура повітря від +21 до +24 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 10 травня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +23…+25

Вінниця – +23…+25

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +22…+24

Херсон – +21…+23

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +22…+24

Суми – +21…+23

Полтава – +22…+24

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +21…+23

Харків – +21…+23

Київ – +23…+25



Прогноз погоди на 10 травня від Укргідрометцентру