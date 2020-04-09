Прогноз погоды на 10 апреля: в Украине начнутся дожди

Погода в Украине в пятницу, 10 апреля, неожиданно испортится. Кое-где будут небольшие дожди, а температура воздуха пойдет на спад. По сравнению с теплой погодой, которая радовала украинцев в течение недели, изменения будут достаточно ощутимы.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке, влажный атмосферный фронт будет пересекать Украину в пятницу. Он и приведет к дождям и похолоданию.

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На Западе и Севере дождь упадет преимущественно ночью и утром, а днем ​​фронт пойдет дальше, в восточном направлении.

Температура воздуха, поскольку фронт холодный, несколько снизится в северных и западных областях, до +11...+15 градусов. На остальной территории теплая погода 10 апреля удержится – +15...+22 градуса.

Ветер перейдет на северо-западный и усилится иногда даже до штормовых значений, до 15-20 метров в секунду.

В Киеве 10 апреля также температура воздуха понизится до дневных +11...+12 градусов, также усилится ветер.

Прогноз погоды на пятницу, 10 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +10...+12

Винница – +12...+14

Одесса – +19...+21

Николаев – +18...+20

Херсон – +17...+19

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +11...+13

Суммы – +11...+13

Полтава – +13...+15

Днепр – +16...+18

Запорожье – +17...+19

Донецк – +16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +17...+19

Киев – +11...+13



Погода в городах Украины 10 апреля / Картинки Укргидрометцентра