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      Прогноз погоды на 10 апреля: в Украине начнутся дожди

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      Прогноз погоды на 10 апреля: / unsplash.com

      Погода в Украине в пятницу, 10 апреля, неожиданно испортится. Кое-где будут небольшие дожди, а температура воздуха пойдет на спад. По сравнению с теплой погодой, которая радовала украинцев в течение недели, изменения будут достаточно ощутимы.

      Как сообщает синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке, влажный атмосферный фронт будет пересекать Украину в пятницу. Он и приведет к дождям и похолоданию.

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      На Западе и Севере дождь упадет преимущественно ночью и утром, а днем ​​фронт пойдет дальше, в восточном направлении.

      Температура воздуха, поскольку фронт холодный, несколько снизится в северных и западных областях, до +11...+15 градусов. На остальной территории теплая погода 10 апреля удержится –  +15...+22 градуса.

      Ветер перейдет на северо-западный и усилится иногда даже до штормовых значений, до 15-20 метров в секунду.

      В Киеве 10 апреля также температура воздуха понизится до дневных +11...+12 градусов, также усилится ветер.

      Прогноз погоды на пятницу, 10 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +16...+18

      Львов – +11...+13

      Ивано-Франковск – +11...+13

      Тернополь – +12...+14

      Черновцы – +12...+14

      Хмельницкий – +12...+14

      Луцк – +11...+13

      Ровно – +11...+13

      Житомир – +10...+12

      Винница – +12...+14

      Одесса – +19...+21

      Николаев – +18...+20

      Херсон – +17...+19

      Симферополь – +15...+17

      Кропивницкий – +15...+17

      Черкассы – +11...+13

      Чернигов – +11...+13

      Суммы – +11...+13

      Полтава – +13...+15

      Днепр – +16...+18

      Запорожье – +17...+19

      Донецк – +16...+18

      Луганск – +16...+18

      Харьков – +17...+19

      Киев – +11...+13


      Погода в городах Украины 10 апреля / Картинки Укргидрометцентра

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
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