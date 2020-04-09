Прогноз погоды на 10 апреля: в Украине начнутся дожди
Погода в Украине в пятницу, 10 апреля, неожиданно испортится. Кое-где будут небольшие дожди, а температура воздуха пойдет на спад. По сравнению с теплой погодой, которая радовала украинцев в течение недели, изменения будут достаточно ощутимы.
Как сообщает синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке, влажный атмосферный фронт будет пересекать Украину в пятницу. Он и приведет к дождям и похолоданию.
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На Западе и Севере дождь упадет преимущественно ночью и утром, а днем фронт пойдет дальше, в восточном направлении.
Температура воздуха, поскольку фронт холодный, несколько снизится в северных и западных областях, до +11...+15 градусов. На остальной территории теплая погода 10 апреля удержится – +15...+22 градуса.
Ветер перейдет на северо-западный и усилится иногда даже до штормовых значений, до 15-20 метров в секунду.
В Киеве 10 апреля также температура воздуха понизится до дневных +11...+12 градусов, также усилится ветер.
Прогноз погоды на пятницу, 10 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +16...+18
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +11...+13
Ровно – +11...+13
Житомир – +10...+12
Винница – +12...+14
Одесса – +19...+21
Николаев – +18...+20
Херсон – +17...+19
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +11...+13
Суммы – +11...+13
Полтава – +13...+15
Днепр – +16...+18
Запорожье – +17...+19
Донецк – +16...+18
Луганск – +16...+18
Харьков – +17...+19
Киев – +11...+13
Погода в городах Украины 10 апреля / Картинки Укргидрометцентра
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